Кто и зачем разрисовывает в Крыму федеральную трассу «Таврида»

Для того, чтобы быстро закончить арт, художникам пришлось жить в палатках на самом объекте. Фото: Из личного архива Александра Милицина

Жизнь в палатке у дороги, литры краски и тысяча квадратных метров ярких рисунков на новой крымской трассе готовы предстать перед проезжающими мимо зрителями. Одним из них был и президент России Владимир Путин, который лично открывал движение по «Тавриде».

Для рисунков были выбраны нейтральные образы, чтобы водители не отвлекались во время езды. Фото: Из личного архива Александра Милицина

Команда художников из Москвы «DESARTE 365» приехали в Крым специально, чтобы украсить своим авторским артом новую трассу. Дабы не тратить время на дорогу, ребята жили в палатках около объекта несколько дней, работали с самого утра и целыми днями рисовала под палящим солнцем.

Команда художников уже имела опыт в создании паблик-артов около 20 лет. Фото: Из личного архива Александра Милицина

- Кто-то говорит дайте райдер, пять дней на покрас. Наш ответ - делай дело, не болтай!, - говорит руководитель проекта, художник Александр Милицин.

Художники из «DESARTE 365» получили право расписать федеральную трасса в рамках конкурса на фестивале «Таврида-АРТ». Тогда-то и была предрешена судьба некоторых этапов автодороги.

- У нас была очень амбициозно настроенная команда, - рассказывает КП-Крым руководитель проекта. - Хоть мы и имеем опыт в создании подобных артов около 20 лет, каждая роспись для нас как первая. Мы сражались с пятью лучшими художниками России и победили. Нашей задачей было сделать всего два этапа трассы, но потом нас попросили оформить третий, за ним и четвертый. Останавливаться не планируем.

По оформленному участку уже успел проехать президент Владимир Путин, который одним из первых увидел паблик-арты на «Тавриде».

- Все отреагировали очень позитивно. Нас это очень замотивировало, поэтому это дело мы точно не оставим, - говорит Милицин.

Одним из первых арт на трассе увидел Владимир Путин. Фото: Из личного архива Александра Милицина

Как рассказывает Александр, рисунки очень просты визуально, так как главной задачей было сделать красивый арт, который не будет отвлекать водителей во время езды.

- Для этого мы специально использовали простые женские образы. Добавляли атрибутику Крымского полуострова: вода, звезды, - отмечает Милицин.

Единого бюджета для паблик-артов не было. У команды есть спонсоры, которые и предоставили большую часть средств. Также художникам помогали и организаторы фестиваля «Таврида-Арт», ведь благодаря им они и смогли реализовать этот проект.

- Это история совсем не о бюджете, а о том, что стрит- арт - это не вандализм. Об этом хочется не просто говорить, а кричать через все федеральные повестки, - рассказывает Милицин. - Мы стараемся оставить след и сделать так, чтобы этот след был заметным.

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