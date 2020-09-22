Как представителям Крыма пытались сорвать выступления на форуме ООН

Крым стал российским регионом после референдума в 2014 году Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ

На Европейском региональном форуме ООН, который проходит в Женеве 21 и 22 сентября, представителям Крыма пытались сорвать выступления. Во время видеоконференцсвязи отключалось изображение, синхронный перевод, звук, а после слов «российский Крым» одному из спикеров просто отключили микрофон.

Как рассказал КП-Крым участвующий в форуме сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец, крымчане получили приглашения и без проблем зарегистрировались на мероприятие, предварительно отправив свои доклады для перевода. Заявленная тема: «Борьба с распространением фейков в социальных медиа и нарушением прав национальных меньшинств».

Выступающих со всего мира собралось около сотни, в основном - общественные деятели. А вот Украину представлял постоянный представитель президента в несуществующей Автономной Республике Крым Антон Кориневич, который территориально находится в Херсоне.

- Он выступал на английском языке, рассказывал, как в Крыму угнетают национальные меньшинства, все сидят по тюрьмам, репрессии, тяжело и страшно. Но ему никто не мешал, - отметил Чегринец. - В моем выступлении Кориневичу не понравилось словосочетание «российский Крым», и он подал на меня жалобу. К сожалению, видео моего выступления удалили, и я не могу пересмотреть фрагмент, после которого меня лишили слова. Насколько я понял, жалоба касалась неправильной принадлежности Крыма.

Форум проходил в онлайн формате, что позволяло модератору по собственному усмотрению включать или выключать спикера. Используемая для видеосвязи программа Zoom в Крыму не работает из-за санкций, и даже через VPN качество трансляции было ужасным - изображение не совпадало со звуком, либо его не было вовсе.

ВАС НЕ СЛЫШНО И НЕ ВИДНО

Одним из первых свой доклад озвучил председатель региональной болгарской национально-культурной автономии Республики Крым «Паисия Хилендарского» Иван Абажер.

- В моем выступлении тоже звучало словосочетание «российский Крым», «Крым в России» и т. д. Но тактика была такая - кому-то в выступлении отключили звук, у кого-то не было изображения, кто-то не получил синхронного перевода. Поэтому во время выступления ты не знаешь, как идет трансляция, и это сбивает с мысли, - подчеркнул Абажер. - Я выступал одним из первых, и синхронного перевода не было вообще. Изображения не было, и не понятно, идет трансляция или нет. Такое отношение к крымчанам далеко не впервые.

До конца Абажеру договорить не дали, хотя в своем выступлении он привел в пример соблюдение прав языков национальных меньшинств в Республике Крым и Украине, напомнив, что в российском Крыму эти права закреплены в конституции, а в отношении Украины Венецианская комиссия Совета Европы подтвердила дискриминационные положения закона «Об образовании», что выразилось в критической оценке резолюции ПАСЕ.

УКРАИНЦАМ НЕТ МЕСТА

Главе украинской общины Крыма Анастасии Гридчине пришлось просить слова повторно.

- У меня не было, ни звука, ни видео. Трансляцию пришлось смотреть через youtube с задержкой на полторы минуты. Поэтому, когда мне предоставили слово, я это услышала с опозданием в 90 секунд и мое время выступления передали другому спикеру, - рассказала КП-Крым Гридчина. - Повторного слова я все-таки добилась, но условия для участия были ужасные, хотя у крымчан должны быть равные возможности с другими выступающими.

В своем выступлении Гридчина привела в пример фейки относительно использования украинского языка в Крыму, предъявив периодические издания и литературу, изданную на украинском языке после 2014 года. Но словосочетания «российский Крым» ей пришлось избегать, чтобы не попасть в немилость и договорить до конца.

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