Пациенты военного госпиталя в центре Симферополя получают еду через окна по простыням

Доставщик передал заказ на второй этаж. Фото предоставлено читателями КП-Крым.

Странный случай произошел на днях в центре Симферополя. В вечернее время пациенты военного госпиталя, который находится на пересечении улиц Горького и Жуковского, решили заказать себе ужин с доставкой в палату.

Возможно, служивых не устроила еда в медицинском учреждении, вот они и решили вызвать доставку.

Приехавшему на заказ курьеру ребята сбросили из окна второго этажа связанные простыни, к которым крепился пакет с деньгами. Один из постояльцев в пижаме держал «веревку» в руках и инструктировал удивленного доставщика.

Курьер справился с возложенными на него обязанностями: положил еду в пакет, предварительно достав от туда деньги.

Видеозапись курьезного случая в редакцию КП-Крым прислали читатели. Очевидцев очень смутило произошедшее. Кроме того, что сам госпиталь уже много лет нагоняет на крымчан тоску своим безобразным видом, так еще и его пациенты ведут себя как школьники в детском лагере.

- На окнах госпиталя нет даже штор. Проходишь мимо, а на тебя смотрят пациенты через решетку. Теперь вот и еду себе начали заказывать прямо в палату. Не центр города, а черт знает что, - отмечают симферопольцы.

Следует заметить, что улица Жуковского еще в 2015 году попала под горячую руку Эрнста Мавлютова, который занимал пост архитектора Симферополя. Ее расширили и вырубили на обочинах деревья, прикрывавшие своей листвой старые здания.

- Будет как в Санкт-Петербурге, - обещал тогда Мавлютов, которого позже уволили из администрации со скандалом.

СПРАВКА «КП»:

Симферопольскому военному госпиталю имени святителя Луки Крымского в этом году исполняется 215 лет. Это одно из старейших лечебных учреждений страны и первое лечебное учреждение города Симферополя.

Первое упоминание о госпитале относится к 23 июня 1805 года, когда на его базе впервые была организована первая гражданская больница Симферополя и Крыма.

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