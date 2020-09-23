Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 сентября: за сутки COVID-19 заразились 83 человека

За сутки в Крыму ковид выявили у 83 человек. Фото: Архив "КП".

83 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму за минувшие сутки. На 23 сентября число заболевших ковидом на полуострове составляет 3972 человека.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

59 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здорового населения.

96 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 3093 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 659 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

- Среднее количество заражений в сутки за последнюю неделю около 70 человек. Это плюс минус. За сутки 83. При этом большая часть это город Симферополь, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов во время заседания оперативного штаба.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3824 человека.

Выздоровевших за весь период – 2526 человек.

Данные Минздрава Крыма о заболеваемости COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 20 человек в Севастополе за сутки. Как сообщили в пресс-службе правительства города, заболевшие - люди в возрасте от 15 до 78 лет, из них 19 местных жителей и один привозной случай. 12 человек выписаны после выздоровления.

За сутки два человека с подтвержденным COVID-19 скончались: 72-летняя женщина и 76-летний мужчина. В обоих случаях течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией.

Всего с начала года в Севастополе COVID-19 подтвержден у 865 человек. Из них выздоровели 558 граждан, 25 человек умерли.

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