Туристы Крыма за два летних месяца в несколько раз увеличили количество безналичных платежей

В июле и августе количество безналичных платежей выросло в три с половиной раза. Фото: РНКБ

Во время курортного сезона-2020 туристы совершили рекордное число безналичных платежей. Напомним, что в этом году из-за пандемии коронавируса туристический сезон значительно сократился и стартовал с 1 июля.

По данным крымского банка РНКБ, за июль и август 2020 года количество безналичных платежей выросло в три с половиной раза по сравнению с тем же периодом 2018 года. Так, за два летних месяца текущего года в Крыму совершили 42,7 миллиона транзакций на 31,5 миллиарда рублей в платежных терминалах банка (в 2018 году в этот период было совершено 12,3 миллиона транзакций, в 2019 - 23,7 миллиона на 18,6 миллиарда рублей).

В банке также сообщили, что около 84% от всех платежей в текущем году совершили бесконтактным способом. Чаще всего жители Крыма и отдыхающие расплачивались по карте в аптеках, на АЗС, в кафе и ресторанах, а также платили за покупку продуктов.

Кроме того, в июле и августе в 2,1 раза увеличилось количество операций в сфере туризма, отдыха и развлечений. Туристы потратили 7,5 миллиардов рублей и совершили 6,3 миллиона операций.

В банке зафиксировали, что за два последних летних месяца количество транзакций в общественном транспорте составило 0,64 миллиона на общую сумму 461 миллиона рублей. Напомним, что в Крыму продолжается реализация проекта «Цифровая среда», в рамках которого внедряется автоматизированная оплата проезда банковскими картами.

Летом многие крымчане затеяли ремонт, в связи с чем в банке зафиксировали увеличение (в 2,1 раза) количества транзакций в категориях «Все для дома» и «Строительные материалы» (1,2 миллиона транзакций на сумму 1,9 миллиарда рублей). В РНКБ отмечают, что рост расходов на обустройство жилья связан с реализацией льготной ипотечной программы «Господдержка 2020». Кстати, 20% тех, кто стал участником программы - жители материковой части России.

- За 2 месяца курортного сезона-2020 года количество безналичных расчетов в POS-терминальной сети РНКБ значительно превысило показатели двух предыдущих лет, когда курортный сезон длился стандартно – 3 месяца, - отмечает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - Мы ежедневно работаем над обеспечением финансового комфорта гостей и жителей Крыма, расширяя возможности наших клиентов. На сегодняшний день POS-терминальная сеть банка составляет порядка 30 тысяч устройств.

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