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Были подозрения на коронавирус: Учитель русского языка из Симферополя умерла на больничной койке

Женщину госпитализировали только тогда, когда она уже не могла обходиться без кислородной маски
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Женщина долгие годы работала учительницей русского языка. Фото: личная страница Светланы Х. в соцсетях

Женщина долгие годы работала учительницей русского языка. Фото: личная страница Светланы Х. в соцсетях

В Симферополе получила резонанс история смерти учительницы русского языка Светланы Х. Родственники женщины говорят, что несколько раз обращались за помощью к врачам, но всякий раз Светлану отказывались госпитализировать.

В соцсетях близкие сообщают, что в конце августа педагог сделала тест на «ковид», как и многие крымские учителя. Он оказался отрицательным. Но уже в первые дни учебного года Светлана почувствовала себя плохо, а потом ее состояние стало еще хуже. Сделанный рентгеновский снимок показал 75%-ное поражение легких.

Следуя всем рекомендациям, родственники вызвали «скорую». Бригада медиков приезжала, откачивала женщину кислородом, ставила укол и уезжала. На вопрос о госпитализации следовал ответ: «мест нет». Участковый врач, которого позже вызвали на дом, выдал направление на госпитализацию, но тоже заявил о дефиците больничных коек.

Родственники продолжили бороться за жизнь Светланы и обзванивать различные инстанции. Врачи приехали и взяли еще один тест на коронавирус, а после госпитализировали женщину в 7-ю горбольницу Симферополя. Утром 23 сентября она скончалась.

Похороны Светланы Х. и прощание с педагогом прошло сегодня, 24 сентября.

В Министерстве здравоохранения Крыма выразили соболезнования и порекомендовали родственникам погибшей отправить в ведомство обращение для начала расследования причин случившегося.

Заметим, что накануне глава Крыма Сергей Аксенов поручил министру здравоохранения РК Игорю Чемоданову ежедневно лично докладывать по каждому обращению граждан, которым отказали в госпитализации, несмотря на признаки тяжелой пневмонии. Также Аксенов рассказал о случае, когда человек пожаловался на подтвержденный у него 18 сентября «ковид», а 22-23 числа он якобы еще находился дома. По этому факту Аксенов поручил провести служебные расследования.

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