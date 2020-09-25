ТОП-9 культурных памятников Крыма, которые годами не могут отреставрировать

«Комсомолка» вспоминает девять объектов культурного наследия Крыма, которые годами не могут привести в должный вид. Фото: пресс-служба Министерства культуры Крыма

Десятки памятников культурного наследия Крыма находятся в ужасном состоянии. Время не щадит даже самые удачные архитектурные творения ушедших лет. Пытаясь возродить прошлое величие этих объектов, власти даже находят деньги на реконструкцию, но все идет кувырком.

«Комсомолка» вспоминает девять объектов культурного наследия Крыма, которые годами не могут привести в должный вид.

№1 Крепость Чембало, Балаклава

Крепость Чембало. Фото: travelask.ru

О реконструкции крепости 14-го века, которая возвышается над Балаклавой, зашла речь еще в 2004 году. Строение почти разрушилось, хотя считается главной достопримечательностью города.

Власти Украины давали не реконструкцию крепости около 8 миллионов рублей в 2005-2007 годах. Но ремонт только ухудшила ее состояние. После сильного ливня в июле 2008 года пятая часть башни обрушилась. Археологи установили, что причиной стала отвратительная работа строителей. В 2012 году была предпринята еще одна попытка возобновить работы, но процесс остановился из-за нехватки денег.

Чтобы сохранить культурный объект, в 2016 году на проектно-сметную документацию реконструкции части крепости Чембало деньги нашли. Саму реконструкцию оценили в 150 миллионов рублей. В 2019 году на крепости появились строительные леса. Дальше дело не пошло. Сейчас на Чембало выставлена охрана, которая следит за тем, чтобы на территорию никто не заходил.

№2 Крепость Еникале, Керчь

Крепость Еникале. Фото: пресс-служба министерства культуры Республики Крым

Турецкая крепость Еникале, построенная в начале 18-го века, стоит в самой узкой части Керченского пролива. Башня была вооружена мощными пушками. Этот объект раньше занимал 25 тысяч квадратных метров. Сейчас от былого величия остались только развалины и трещины. Время не пощадило Еникале, за несколько веков разные войны разрушали ее десятки раз. Больше всего крепости досталось во время Великой Отечественной. Первозданный вид до наших дней удалось сохранить только нескольким бастионам. Также уцелели трое ворот и контур сооружения.

Еще в 2019 году здание частично закрыли для посещения. Специалисты взялись за разработку проекта капитального ремонта. Тогда работы оценили в несколько миллиардов рублей. В 2020 году должны были начаться полномасштабные работы, но в мае крепость только оградили сигнальной лентой. На этом все и закончилось.

С марта Еникале закрывали для посещения из-за коронавируса, но в конце июня снова возобновили экскурсии для туристов. Реконструкцией никто не занимается, а крепость продолжает разрушаться.

№3 Ханский Дворец, Бахчисарай

Бахчисарайский Ханский дворец Фото: Елена ЛЕЛЮК

Памятник культуры 16-18 веков является единственным в мире образцом крымскотатарской дворцовой архитектуры. Всего Ханскую мечеть перестраивали 14 раз: впервые после пожара в 1740 году, второй раз - к приезду Екатерины II, впоследствии дворец подвергся и другим изменениям.

Еще в 2018 году на главном корпусе дворца прошли противоаварийные работы. Но, пересмотрев документацию, государственная экспертиза дальше к работам подрядчиков не пустила, заключение дали отрицательное.

- Сейчас проектировщики перерабатывают документы, согласно всем замечаниям, и когда они закончат - опять будет разыгрываться тендер. Все зависит от того, как пройдет экспертиза, в течение 3 месяцев после положительного заключения должны выбрать подрядчика. Документы на главный корпус и гарем еще не подавались, - рассказал КП-Крым главный архитектор дворцового комплекса Рустам Умеров.

В ханской мечети провели первоочередные противоаварийные работы на первом этаже. По реконструкции второго этажа утверждена проектная документация, теперь предстоит разыграть тендер. Планируется реконструкция восточного минарета, который находится в аварийном состоянии, а также внутренняя реставрация стен и потолка.

Пять объектов Ханского дворца - библиотечный корпус, конюшни, ханскую кухню, графский корпус – будет реставрировать московская компания, которая выиграла торги на работы. Также пройдут подготовительные работы на Соколиной башне.

Симферопольская подрядная организация сейчас реставрирует северное и южное Дюрбе, а также Дюрбе Диляры-бикеч. Здания восстанавливают от пола до кровли. Все работы по реконструкции в Ханском дворце планируют закончить к 2022 году.

№4 Воронцовский дворец, Ялта

Воронцовский дворец Фото: Елена ЛЕЛЮК

Одну из главных достопримечательностей Крыма построили в середине 19-го века для графа Воронцова. Еще в украинское время дворец являлся памятником культурного наследия, а после присоединения Крыма к России объект внесли в список культурных памятников.

Дворец в Алупке уже второй год находится на реконструкции. Часть помещений комплекса по-прежнему окружена строительными лесами.

Еще в 2019 году власти выделили на реставрацию больше 353 миллионов рублей. Контракт на выполнение работ тогда выиграла компания из Санкт-Петербурга - «Меандр». Подрядчик должен был отреставрировать кровлю из меди, заменить инженерные сети, обустроить пожарный водопровод, а также восстановить системы водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, нужно было сменить освещение и подсветку парка. По всей территории планировалось установить камеры видеонаблюдения. Работы должны были закончить к 2020 году, но все пошло не так еще до истечения сроков контракта. Рабочие начали ремонт кровли, но не предусмотрели ухудшение погоды. В итоге временную крышу сорвал ветер, и открытые комнаты дворца залило дождем. Пострадали голубая гостиная, парадные залы, вестибюль, некоторые картины и самое главное - кабинет Воронцова. Там дождевой воды налило «по щиколотку». Подрядчик отказался комментировать ЧП, а власти решили расторгнуть с ними контракт. Реставрация остановилась. Нового исполнителя работ должны определить до конца сентября этого года.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные деньги на реставрацию Воронцовского и Ханского дворцов.

№5 Дача Стамболи, Феодосия

Дача Стамболи. Фото: пресс-служба администрации Феодосии

Главной достопримечательности Феодосии в этом году исполнилось 105 лет. Помещение строили специально для невесты купца Стамболи, он хотел преподнести дачу возлюбленной как свадебный подарок. Строительство началось в 1909 году и продолжалось пять лет. Сейчас здание - памятник культурного наследия Крыма, охраняется государством.

В наше время дача сильно обветшала, ей понадобилась реставрация. В 2016 году выделили деньги, и к работам приступила московская фирма «Ника». На объекте уже заменили кровлю, сделали косметический ремонт фасадов, начали внутреннюю реконструкцию помещений. Но за два года подрядчик выполнил всего 2% от плана! Экспертиза показала, что невыполненные работы оцениваются в 27 миллионов рублей. Теперь этим вопросом занимается прокуратура.

В 2019 году был заключен контракт с подрядчиком из Санкт-Петербурга, на реставрацию дали 104 миллиона рублей. За три года (с 2019 по 2021) компания должна была освоить 30, 42 и 32 миллиона. Но уже в первый год запланированные работы были сорваны. С 1 января 2020 года работы остановили, а на двух недобросовестных подрядчиков завели уголовные дела.

За все это время от запланированного объема работ обе фирмы выполнили только 13%. Теперь власти ищут нового подрядчика, который, наконец, закончит реставрацию дачи Стамболи.

№6 Художественный музей, Симферополь

Художественный музей. Фото: franco.crimealib.ru

В 1921 году в нынешнем Художественном музее Симферополя располагался Центральный музей Тавриды (теперь его перевели на улицу Пушкина). На первом этаже находился отдел археологии и истории культуры, а на втором с 1922 года обосновалась картинная галерея. Отдел революции оборудовали во флигеле.

Помещение уже давно нуждалось в реставрации, еще в 2014 году глава Крыма Сергей Аксенов пообещал выделить на это деньги. В 2016 году, наконец, контракт на выполнение работ заключили с организацией «Меандр».

С 2016 по 2017 год фирме перевели 1,5 миллиона рублей за якобы выполненные работы, которых, на самом деле, не было. Началось расследование, которое пришло к выводу, что подрядчики подделали акты выполненных работ и незаконно забрали бюджетные деньги. В 2020 году было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Теперь властям предстоит выбрать другую подрядную организацию для реставрации Симферопольского художественного музея.

№7 Мемориальный комплекс «Аджимушкай», Керчь

Мемориальный комплекс "Аджимушкай". Фото: Пресс-служба Министерства культуры РК

Срыв работ произошел и на Аджимушкайских каменоломнях в Керчи, где в 1942 году тысячи советских солдат держали оборону пять месяцев. Объект культурного наследия должны были отреставрировать до конца сентября 2019 года. На эти цели по ФЦП выделили 59,6 миллиона рублей. Еще в сентябре 2018 года власти заключили контракт с московской компанией «Корпорация Атта Групп». Но после очередной проверки объекта вице-премьер республики Евгений Кабанов заявил, что контракт с подрядчиком расторгнут из-за невыполнения графика работ, сдача комплекса сорвана на год.

Торги на реставрацию «Аджимушкая» пройдут повторно, точные сроки неизвестны.

№8 Вилла «Ксения», Симеиз

Вилла «Ксения». Фото: пресс-служба администрации Ялты

Постройка конца 19 - начала 20 века сразу стала самой загадочной и красивой достопримечательностью курортного поселка Симеиз. Она задумывалась как жилое помещение для состоятельной женщины Варвары Чуйкевич, но со временем Чуйкевич продала виллу родственнице. Во времена Первой мировой войны здание начало приходить в упадок, поскольку времени обживать виллу у новой хозяйки не было. Она отдала ее под отель и квартирное бюро. В советское время «Ксения» также использовалась как жилой дом и гостиница, сейчас здание является объектом культурного наследия Крыма.

Поместье со столетней историей стало ветшать, требовалась срочная реконструкция. И вот в июле 2020 года стало известно о еще одном сорванном контракте. Уже прославленную компанию «Меандр» отстранили от ремонта. Фирму наказали за недоработки на объекте культурного населения и дважды сорванные сроки. Теперь фирме надо вернуть в бюджет 430 миллионов рублей, а еще устранить допущенные ошибки.

№9 Митридатские лестницы, Керчь

Митридатские лестницы. Фото: пресс-служба Министерства культуры РК

Их построили в 1833-1840 годах по проекту итальянского зодчего Александра Дигби. Объект культурного наследия федерального значения находится в центре Керчи. Лестница из 432 ступеней ведет на гору Митридат, откуда открывается шикарный вид на Крымский мост и Керченский пролив.

С 2015 года памятник находится в аварийном состоянии. Владимир Путин давал поручение отреставрировать объект еще в 2016 году, но три года работы все никак не начинались, хотя на них выделили 6,5 миллиона рублей.

В итоге контракт заключили с московской компанией АО «Баварский дом». Реконструкция Митридатских лестниц должна была закончиться к сентябрю этого года. Но уже в августе о сложностях и срывах сдачи объекта рассказал руководитель проекта Константин Кононыхин. Сначала на территории нашли бомбы времен ВОВ, потом нашли штаб 51-й армии. Для изучения на место выезжали археологи, в проект вносились изменения. Еще больше оттянул сроки коронавирус, а затем реконструкцию и вовсе отложили из-за проблем с покупкой материалов и технического оснащения.

Кроме этого, рабочие столкнулись со сложностью в архитектуре лестницы. Некоторые конструкции внешне казались крепкими, а по факту превращались в труху. Подрядчикам приходилось искать другое решение, снова подключать проектировщиков.

Несмотря на это, реконструкция Митридатских лестниц продолжается. Работы на объекте выполнены на 78%, и должны завершиться в 2022 году.

ОФИЦИАЛЬНО

Глава Крыма Сергей Аксенов в июле 2020 года поручил специалистам составить перечень недобросовестных подрядчиков и внести их в «черный список».

- Даже если на день рабочие подрядной организации не вышли на объект, либо не привезли технику - составляем акт об отсутствии работ. Учимся на своих ошибках, если дважды обманули - пожали руки и попрощались, - заявил он.

По словам Аксенова, подрядчиков, срывающих сроки, не допустят к новым контрактам никогда. Это касается как крымских объектов, так и федеральных.

Чтобы не допускать очередных ошибок, власти решили привлечь к работе Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой», сотрудники которого будут контролировать строительство объектов ФЦП. Остается надеяться, что это хоть как-то позволит ускорить восстановление культурных памятников полуострова.

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