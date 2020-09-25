Глава Ялты уволил своего заместителя за поддержку протестов в Белоруссии

Чиновник был назначен на должность 21 сентября. Фото: пресс-служба администрации Ялты

Заместитель главы администрации Ялты уволен с должности спустя четыре дня. Причиной стала позиция чиновника относительно протестов оппозиции в Белоруссии. Его высказывания, как считают в администрации, не совместима с занимаемой должностью.

- Да, Михаил Загорцев освобожден от должности, - сообщили КП-Крым в пресс-службе администрации Ялты.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Михаил Загорцев - гражданин Белоруссии. На родине он занимал должность председателя Бобруйского горсовета, был главой Смолевичевского районного исполнительного комитета.

Свой пост чиновник покинул в марте 2020 года. А после того, как в Белоруссии прошли президентские выборы, Загорцев начал поддерживать сторону оппозиции и не признал победу Александра Лукашенко. Еще до своего назначения на пост вице-мэра Ялты, Загорцев записал видеообращение, которое и поставило точку в его крымской карьере.

- Я горжусь своими детьми, которые пошли с первого дня на баррикады, горжусь шурином, горжусь всеми детьми, которые пошли, не боясь ничего. Если можете, простите нас, наше поколение, - заявил Загорцев, выражая поддержку оппозиции.

Кроме того, он упомянул некий «русский след» и предположил, что граждане России могут участвовать в подавлении протестов в его родной стране.

После Загорцев покинул родину и заступил на госслужбу в Ялте. Должность заместителя главы администрации он занял 21 сентября и начал курировать сферу ЖКХ в городе, общественный транспорт и деятельность территориальных органов. Но тут же внимательные активисты, общественники и жители Ялты раскопали «темное прошлое» Загорцева.

В ГОСДУМЕ НАЗВАЛИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ЧИНОВНИКА «РУСОФОБСКИМИ»

История докатилась и до депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

- Возмутительно. Человек, заявляющий, что протесты в Белоруссии разгоняли россияне (!), не может работать в системе российской власти. Связался с Сергеем Аксеновым, он также возмущен этой ситуацией. Глава Крыма заверил, что решение об увольнении Загорцева уже принято, - написал Хинштейн в соцсетях.

Позже депутат заявил, что «русофоб» Загорцев написал заявление об увольнении.

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