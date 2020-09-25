И проездной, и кошелек: в чем удобство детской банковской карты

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Использование банковской карты постепенно входит в привычку, а функционал платежного средства расширяется. Если раньше картой можно было расплатиться, в основном, в магазинах и кафе, то теперь это возможно и в общественном транспорте. Новой опцией могут воспользоваться как взрослые, так и дети - владельцы детских бесконтактных карт. По данным РНКБ, одного из крупнейших банков Крыма, выпущено больше 32 тысяч карт для юных клиентов, а до конца года планируется увеличить их эмиссию до 50 тысяч. Какие возможности есть у владельцев детских карт, разъяснили в РНКБ.

КАК ОТКРЫТЬ РЕБЕНКУ БАНКОВСКУЮ КАРТУ?

Для того чтобы оформить детскую карту, один из родителей или законных представителей должен подойти в любое из отделений банка. Стать владельцем карты может ребенок от 6 до 18 лет. Платежное средство выдается в день обращения и абсолютно бесплатно.

Детская банковская карта открывается как дополнительная к карте родителя. Все расходы ребенка взрослый может контролировать в своем мобильном приложении «РНКБ24/7» или же подключив смс-информирование. Также в приложении есть детский модуль для контроля средств, чтобы ребенок тоже мог проанализировать свои расходы и накопить сбережения. Кроме того, юный пользователь может самостоятельно пополнять счет мобильного телефона.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ДЕТСКАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА?

Безналичная оплата уже вошла в привычку. Картой можно расплатиться за товары и услуги, а еще оплатить проезд в общественном транспорте. После того как ребенок получил детскую карту, можно не бояться, что кто-то отнимет у него деньги или же купюры потеряются. Кроме того, снижается риск подхватить инфекцию через наличные. Если карта будет утеряна, ее можно заблокировать в банкомате или в мобильном приложении, а потом выпустить новую.

КАК РЕБЕНОК МОЖЕТ ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД КАРТОЙ?

Чтобы оплатить проезд банковской картой, ребенок должен приложить ее к валидатору - это устройство, прикрепленное к поручням в салоне транспорта. После этого с карты списывается 13 рублей вместо 17-ти, так как с августа платежная система «Мир» проводит в Крыму уникальную акцию по предоставлению скидки за проезд в общественном транспорте при его оплате банковской картой. Получив скидку в 4 рубля, при ежедневных поездках в школу ребенок может сэкономить около 200 рублей в месяц, положив эти деньги на собственный накопительный счет.

Если ребенок-льготник приложит карту к валидатору, то денежные средства с нее не спишутся. По данным РНКБ, льготники могут использовать бесконтактные карты для подтверждения бесплатного проезда с 1 сентября в рамках реализации проекта «Цифровая среда». На сегодняшний день льготными назначены около 11 тысяч детских карт. С 1 ноября использование бесконтактной карты для подтверждения права на льготный проезд будет обязательным.

Право на бесплатный проезд в общественном транспорте Крыма имеют члены многодетных семей и дети-сироты. Чтобы назначить детскую карту льготной, родителям или законным представителям нужно подать заявление в департамент труда и соцзащиты по месту жительства. Держателю основной карты - родителю поступит СМС/ПУШ-сообщение на мобильный телефон от банка о назначении карты льготной.

КАК ДЕТСКАЯ КАРТА УЧИТ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ?

В РНКБ отмечают, что банковская карта, оформленная для ребенка, нужна не только для безналичных расчетов. Она учит юного клиента формировать полезные финансовые привычки с детства. Например, ребенок в мобильном приложении «РНКБ 24/7» может открыть детский вклад «НаКопи» и научиться копить деньги на свои мечты. По данным банка, на сегодняшний день открыто больше тысячи детских вкладов на сумму 9,2 миллиона рублей.