WineFest-2020 в Балаклаве: Выставка винного туризма, подъем на воздушном шаре и турнир по лазертагу

Вход на фестиваль WineFest-2020 – свободный для всех.

Организаторы WineFest-2020 опубликовали полную программу фестиваля урожая и виноделия, который пройдет в Балаклаве в первые выходные октября.

Юбилейный, пятый, фестиваль традиционно пройдет на виноградниках завода «Золотая балка».

В рамках фестиваля гости смогут увидеть достижения более 15 винодельческих хозяйств, насладиться выставкой винного туризма, а также развлечениями на любой вкус.

Так, на площадке будет организован подъем на воздушном шаре.

Ещё одним ярким событием фестиваля станет турнир по прохождению надувной полосы препятствий длиной более 60 метров.

Для всех любителей командных поединков в рамках фестиваля пройдёт турнир по высокотехнологичной игре лазертаг.

- В честь юбилея мероприятия лучшие кондитеры Севастополя и Крыма презентуют виноградный пирог, приготовленный по традиционному рецепту богини Деметры, весом более 120 кг, - сообщают организаторы.

В фестивальные дни, 3 и 4 октября, в отдельном шатре будет работать традиционный лекторий, где в первый день представители государственных структур и эксперты виноделия обсудят вопросы виноградарства.

Кроме того, гости могут принять участие в рестоквизе - командной интеллектуально-развлекательной игре на гастрономическую тему.

Вход на фестиваль WineFest-2020 – свободный для всех.