Торговая марка «Вкуснотеево» номинирована на премию «Марка №1 в России»

«Вкуснотеево» учувствует в номинации «Продовольственные товары» не впервые.

Ежегодная премия доверия потребителей «Марка №1 в России» объявляет о старте открытого голосования для определения победителей конкурса. Молвест представляет свой бренд «Вкуснотеево» в блоке «Продовольственные товары» в трех номинациях: молоко, кисломолочная продукция и сливочное масло.

- Торговая марка «Вкуснотеево» учувствует в номинации «Продовольственные товары» не впервые. В 2018 году бренд уже был по достоинству оценен покупателями и получил свою награду. В этом году ТМ «Вкуснотеево» представлена в трех номинациях – молоко, кисломолочная продукция и сливочное масло, – заявил воронежский производитель.

Ежегодно в сентябре на сайте www.narodnayamarka.ru публикуется анкета, заполнив которую, потребители смогут определить любимые и популярные товары в различных категориях. Победителями конкурса будут признаны те марки, которые наберут наибольшее количество голосов.

Отдать свой LIKE любимой марке продукции может любой желающий по ссылке.

Голосуй за "Вкуснотеево"

СПРАВКА

Ежегодная премия доверия потребителей «Марка №1 в России» существует с 1998 года и представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей.

* На правах рекламы