В Крыму выдали больше 3 миллиардов рублей ипотечных кредитов по программе «Господдержка 2020»

Фото: Архив "КП"

С момента запуска в Крыму ипотечной программы «Господдержка 2020» РНКБ банк выдал больше 3 миллиардов рублей кредитов. Также в банке подписаны договора на выдачу более 600 миллионов рублей ипотечных кредитов.

Напомним, что программа «Господдержка 2020» была инициирована президентом РФ Владимиром Путиным. Оформить ипотеку по льготной ставке 6,5% можно до 1 ноября 2020 года. Клиенты банка могут купить жилье у юридических лиц-застройщиков (за исключением инвестиционных фондов и их управляющих компаний) жилые помещения на этапе строительства по договорам участия в долевом строительстве, или готовое жилье в новостройке по договорам купли-продажи. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте банка.

На сегодняшний день клиенты РНКБ приобрели больше 1 300 квартир по льготной программе, это 50% от общего количества выданных ипотечных кредитов по другим продуктам банка.

Средняя сумма одобренного по госпрограмме кредита составляет 2,7 миллиона рублей. Чаще всего льготную ипотеку берут мужчины (56% клиентов), их средний возраст - 37 лет. Средний возраст женщин, которые решаются взять жилье в ипотеку - 40 лет.

Около 65% участников льготной программы – крымчане, остальные 35% - жители материковой части России.

Больше 90% ипотечных кредитов на покупку жилья на первичном рынке в РНКБ регистрируют в электронном виде. Больше 30% заявок клиенты подают дистанционно. Среднее время принятия банком решения по онлайн-анкете составляет 10 минут.

КАК СДЕЛАТЬ ИПОТЕКУ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ

Клиенты банка, которые берут ипотеку с 24 августа текущего года, могут получить дополнительную выгоду – минус 1% к ставке по ипотеке, если они купят недвижимость в ЖК, которые строятся с использованием проектного финансирования РНКБ. Кроме того, заемщик может получить дисконт к ставке до 2% на два года от застройщика. В сентябре клиенты уже получили первые кредиты по ставке 4,5%.

Дисконт в размере 0,5% могут получить клиенты, которые относятся к льготным категориям. Еще 0,5% предоставляется заемщикам, которые вышли на сделку в течение 30 календарных дней после получения положительного решения по кредиту. Дисконт 1,2% банк предоставляет, если первоначальный взнос составил не меньше 50% от стоимости жилья и сумме кредита от 5 миллионов рублей. Все дисконты могут суммироваться, они не перекрывают друг друга.

Еще одна выгода, которую могут получить клиенты, это скидка к ставке по кредиту до 0,6% при выполнении всех условия программы лояльности.

КОМПЕТЕНТНО

- Благодаря участию банка в государственных льготных ипотечных программах, а также гибкой системе дисконтов для наших клиентов сегодня РНКБ выдает ипотечные кредиты по одним из самых низких процентных ставок в РФ, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин.