В Гагаринском парке Симферополя прошел кинофестиваль WINfest

Вокруг знаменитой скульптурной группы «Три грации» собралось множество гостей фестиваля, среди которых были и молодые пары.

Симферопольский парк им. Гагарина стал площадкой для масштабного семейного праздника: в субботу здесь проходил фестиваль кино под открытым небом WINfest, организованный мобильным оператором Win mobile.

Фестиваль стартовал две недели назад в Балаклаве, на виноградниках «Золотой балки», а Симферополь стал второй точкой на карте WINfest. И если открытие с успехом прошло в формате яркого и задорного загородного «пати», то на этот раз организаторам предстояло представить WINfest в городских локациях, что, конечно, подразумевало совершенно другой формат проведения.

Вероятно, поэтому площадкой для фестиваля был выбран именно парк им. Гагарина – одно из самых популярных мест для семейного отдыха симферопольцев. Партнером Win mobile в информационном освещении фестиваля в Симферополе выступила известная крымская региональная общественная организация «ИнфоМама - за семейные ценности».

Итак, субботним вечером вокруг знаменитой скульптурной группы «Три грации» собралось множество гостей фестиваля, среди которых были и молодые пары, и семьи с детьми, и подростки, и пожилые горожане. Гостей и участников встречал талисман мобильного оператора, симпатичный и весёлый ВИНтик, вместе которым для фотосессии охотно позировали все, особенно семьи с детьми.

Среди посетителей разыгрывались подарки от Win mobile и Ледового катка «MEGANOM».

Кстати, о семьях: желающие присоединиться к большой «семье» абонентов Win mobile, смогли прямо на фестивале подключиться к сети одного из ведущих мобильных операторов Крыма – на площадке фестиваля весь вечер работали мобильные стойки, а специалисты отвечали на все интересующие вопросы, связанные с тарифами Win mobile, услугами и сервисным обслуживанием.

Разумеется, каждый, кто пришел в тот день на WINfest, был предупрежден о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима. Вообще, нужно отдать должное организаторам: безопасности гостей на фестивале уделялось большое внимание. Бесплатные защитные маски предлагались всем гостям, санитайзеры были в свободном доступе, и от начала до конца всё мероприятие проходило в соответствии с требованиями о соблюдении санитарных мер.

Но, невзирая на некоторые ограничения, и благодаря теплой, семейной атмосфере праздник действительно удался. Тем более что гости WINfest стали полноправными и активными участниками обширной развлекательной программы, обещанной организаторами. Обещания не только исполнились, но и превзошли ожидания: фотосессии, конкурсы, розыгрыши призов, подарки от Win mobile и Ледового катка «MEGANOM» – в этот вечер каждый мог испытать удачу или выбрать развлечение по душе.

И, конечно, не могла не порадовать отличная связь от Win mobile. В этот день в районе гагаринского парка специально проводились замеры скорости 4G, показавшие отличные результаты, несмотря на возросшую нагрузку в зоне действия базовой станции - участники фестиваля отправляли в социальные сети фото и видео с праздника и смогли вести онлайн-трансляции происходящего в режиме реального времени.

Праздник в гагаринском парке завершился просмотром доброй семейной комедии. Но сам фестиваль кино под открытым небом WINfest в Крыму на этом не закончился: впереди новые города и локации!