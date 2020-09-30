В Крыму 74 класса закрыты на карантин из-за коронавируса и ОРВИ

Кроме того, четыре крымских школы закрыты на карантин Фото: Архив "КП"

В Крыму из-за коронавируса и ОРВИ закрыли на карантин 74 класса и 4 школы. Как сообщил замминистра образования Крыма Айдер Аблятипов, в образовательные учреждения не ходят 2666 учащихся.

- Закрыта Феодосийская школа №13, Журавская школа и Владиславовская школа (Кировский район) и Приветненская школа (Алушта). Закрыты отдельные классы, всего 74 класса в 38 школах, - заявил Аблятипов.

Кроме того, на карантин закрыли один ясельный детский сад и несколько дошкольных групп. 657 дошкольников не ходят в детсады. Это 0,9% от общего количества.

На дистанционном обучении находятся 2 тысячи 666 учащихся школ (1,02% от общего числа).

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская отмечает, что случаи заражения коронавирусом обнаружены в 6% крымских школ, поэтому оснований для перевода учащихся на дистанционное обучение нет.

- Мы точечно продолжаем заниматься эпидрасследованием и принятием мер в очагах, - сказала Пеньковская.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю к очагам коронавируса добавилась школа в селе Кондратьево Джанкойского района.

- Там после выявления случая коронавируса при обследовании контактных лиц выявлено еще дополнительно 10 заболевших среди учащихся. Все они протекают без клинических проявлений. При проведении эпидрасследования выявлен ряд нарушений санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм. Применены меры административного воздействия. Заболевшие переведены на дистанционное обучение, - рассказала Пеньковская.

Напомним, что за последние сутки в Крыму зафиксировали 90 случаев коронавируса. С начала пандемии общее количество зараженных составило 4 564 человека. Выздоровели за весь период 2808 человек.

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