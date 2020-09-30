Не грози Крыму: Мешают ли западные санкции абонентам крымских операторов связи

Более 25 тысяч жителей полуострова оценили преимущества MNP и сменили мобильного оператора, став абонентами Win mobile.

Крымчан, желающих воспользоваться услугой перехода с «материковых» на местные сотовые сети с сохранением номера, вот уж который год пугают страшными последствиями. Обещают и отключение связи, и потерю доступа к онлайн-банкингу, отлучение от зарубежных социальных сетей и прочие кары…

Мы решили разобраться, в чем преимущество MNP для крымчан и какие мифические санкции грозят местным операторам.

Десятки тысяч желающих

Главный вопрос: а насколько вообще эта услуга востребована у жителей Крыма? Может, абонентов «материковых» операторов все устраивает, и они не спешат становиться клиентами местных сотовых сетей? За ответом мы отправились в головной офис мобильного оператора «К-телеком» (бренд Win mobile), который расположен в самом центре крымской столицы.

По словам коммерческого директора Ольги Лукиной, услугу перехода с сохранением номера (MNP) для жителей полуострова крымский оператор запустил давно, а в мае этого года она стала доступна абонентам Краснодарского края. В первый раз услуга предоставляется бесплатно, подать заявку на переход можно в салонах Win mobile и на сайте оператора. Кроме того, партнёрами Win mobile в этом проекте выступают крымские МФЦ («Мои документы») и банк РНКБ, в отделениях которого также можно заполнить заявление на MNP. Словом, возможности для смены оператора у крымчан широкие, и они эту возможность не упускают: с момента запуска услуги более 25 тысяч жителей полуострова оценили преимущества MNP и сменили мобильного оператора, став абонентами Win mobile.

Преимущества абонентов крымских операторов после MNP

Навскидку перечислим сразу несколько новых возможностей. Во-первых, практически все, кто воспользовался MNP, отмечают существенную экономию на услугах связи при сохранении их качества, так как тарифы местных операторов намного комфортнее, чем у «материковых». Например, Win mobile при переходе с сохранением номера предлагает ещё и скидку- 50% на абонплату на 7 месяцев на двух своих самых популярных тарифах.

Во-вторых, и это особенно важно для жителей полуострова, абоненты местных операторов получают и очную и дистанционную поддержку в местных же салонах и офисах. Намаявшись с ожиданием ответа на элементарные вопросы в «виртуальных» очередях онлайн-офисов, связанные, например, со списаниями за подключенные опции, крымчане высоко оценили возможность получать ответы на свои запросы здесь и сейчас.

И, наконец, для большинства новых абонентов крымских мобильных сетей главным преимуществом стало отсутствие роуминга при нахождении на территории Крыма и г. Севастополь. Согласитесь, довольно обидно платить немалые деньги за услуги роуминга, находясь в постоянном месте проживания, а не в гостях или в командировке, как это делают абоненты некоторых «материковых» операторов.

Роуминг за пределами Крыма

Абоненты Win mobile могут пользоваться услугами связи на всей территории страны, в том числе мобильным интернетом. Находясь в сети других операторов (так называемый «национальный роуминг») за услуги связи они платят чуть больше, чем в «домашней» сети, но при подключении опции «Большая страна» расходы заметно оптимизируются.

Что касается международного роуминга от Win mobile , то официально он был запущен в августе 2020 года. В настоящее время услугой международного роуминга можно воспользоваться на территории Узбекистана и Армении, в ближайшее время оператор планирует расширить список международных партнёров. Тарификацию и условия предоставления услуги можно найти на сайте оператора в соответствующем разделе на сайте.

А что насчет пресловутых санкций?

Периодически держатели «крымских» мобильных номеров действительно сталкиваются с ограничениями со стороны отдельных западных онлайн сервисов и приложений. Операторы ведут переговоры, направленные на решение этого вопроса. Однако проблем с регистрацией в популярных социальных сетях и тем более, в банковских сервисах у абонентов Win mobile нет. Речь может идти лишь о дополнительных переговорах со службой поддержки этих сервисов после перехода с сохранением номера.

Так, какое-то время после перехода некоторые сервисы могут направлять SMS -уведомления через sms-центр прежнего оператора и до абонента эти сообщения могут не доходить. Для решения вопроса, как правило, достаточно сообщить в службу поддержки этих сервисов о том, что произошла смена мобильного оператора, после чего новые данные абонента будут прописаны в SMS-агрегаторах.

Иногда банки могут использовать для отправки уведомлений абоненту не сам номер телефона, а данные пластиковой сим-карты. В этом случае вопрос также решается однократным обращением в службу поддержки банка.