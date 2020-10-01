«Вкуснотеево» намерено завоевать премию «Марка №1 в России»

На премии «Марка №1 в России» бренд представляет свою продукцию в трех номинациях: молоко, кисломолочная продукция и сливочное масло.

Уже стартовало голосование на сайте ежегодной премии доверия потребителей «Марка №1 в России». Молвест представил свой бренд «Вкуснотеево» в блоке «Продовольственные товары».

В этом году воронежский производитель уже получил в основной номинации «Лучший продукт - 2020» золотую медаль за Super-йогурт. Кроме того, компания завоевала высшую награду и за сливочное масло «Вкуснотеево» на крупнейшем в России смотре достижений сельского хозяйства «Золотая осень».

На премии «Марка №1 в России» бренд представляет свою продукцию в трех номинациях: молоко, кисломолочная продукция и сливочное масло

Ежегодно в сентябре на сайте www.narodnayamarka.ru публикуется анкета, заполнив которую потребители смогут определить любимые и популярные товары в различных категориях. Победителями конкурса будут признаны те марки, которые наберут наибольшее количество голосов.

Отдать свой LIKE любимой марке продукции может любой желающий по ссылке.

Голосуй за "Вкуснотеево".

СПРАВКА

Ежегодная премия доверия потребителей «Марка №1 в России» существует с 1998 года и представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей.

*На правах рекламы