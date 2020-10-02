Следователи нашли виновника смертельной драки в центре Симферополя

Оказалось, что все участники конфликта были выпившие. Фото: Скриншот из видео

Крымские следователи установили личность уроженца Кавказа, который нанес смертельный удар 36-летнему Артему Кузнецову в центре Симферополя.

Инцидент произошел в ночь с 19-го на 20-е сентября. Парень возвращался из магазина домой, когда около одной из местных забегаловок на Карла Маркса к нему пристала группа чеченцев. После короткого разговора один из них нанес Артему сокрушительный удар, от которого парень упал навзничь без сознания и ударился головой о плитку. Молодой человек скончался в свей квартире на следующий день. Парень умер на руках у дедушки-ветерана, с которым проживал последние несколько лет.

Видеозапись с камер наружного видеонаблюдения распространилась по социальным сетям и шокировала многих жителей Крыма.

- Предварительно установлено, что в ночь на 20 сентября близ кафе по улице Карла Маркса между нетрезвым 36-летним жителем Симферополя и неизвестным мужчиной произошел конфликт, в ходе которого последний ударил жителя Симферополя кулаком по лицу, в результате чего тот упал на землю, ударившись затылком об бетон. От черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на следующий день, - теперь уже официально сообщили в пресс-службе Следственного комитета по РК и Севастополю.

Правоохранительным органам удалось установить личность зачинщика драки. Им оказался житель Чеченской республики, якобы отдыхавший в Крыму этим летом. Спустя несколько дней после драки он уехал на родину и не знал о трагических последствиях своей выходки.

- В ближайшее время по прибытии в Симферополь в рамках следствия с его участием будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего, - отмечают следователи.

Более того, будет дана оценка действиям работников 6-й городской больницы Симферополя, куда пострадавший пытался обратиться за помощью. Медики, напомним, отпустили Артема Кузнецова домой с переломом основания черепа. Столь тяжелую травму диагностировали уже во время вскрытия тела.

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