Удиви близкого человека: Какие необычные подарки будут приятными и полезными

В условиях карантина и самоизоляции убежать от скуки поможет новое хобби.

Подарки – особая составляющая жизни, которая заряжает позитивом и приятными эмоциями все участвующие стороны – и того, кто получает, и того, кто дарит. И если речь идет о любящих и близких людях, еще неясно, кто больше радуется поводу получить или подарить нечто приятное.

Никто не говорит, что традиционные или привычные подарки – это плохо. Букет цветов, коробка конфет, ювелирные украшения, книги – все это, безусловно, можно и нужно дарить. Но почему бы не разнообразить жизнь необычными подарками, чем-то, о чем будущий владелец даже еще не думал?

Придумайте новое хобби

В условиях карантина и самоизоляции убежать от скуки поможет новое хобби. Почему бы вам не спровоцировать близкого человека на новое увлечение? Подарите ему коробку паззлов, настольную игру или конструктор, набор для вышивки или пэчворк.

Если повезет и вы попадете в интересы человека, у вас появится возможность не задумываться над будущими подарками еще очень долго. К тому же многие хобби – коллективные - вы сможете присоединиться к нему по желанию.

Ностальгия с радостью

Людям, которые провели детство в 90-х, наверняка захочется вспомнить что-то позитивное из той непростой эпохи. К сожалению, масс-маркет сильно изменился, и нужно будет постараться, чтобы найти что-то подходящее. С другой стороны, было бы желание – вы можете найти поставщиков сладостей прямиком из того времени или начала 2000-х, или, к примеру, приобрести аналог приставки с играми из детства.

Домашняя романтика

Чтобы сделать приятный сюрприз любимому человеку, даже на самоизоляции, не нужно нанимать карету или устраивать роскошный ужин в ресторане. Найдите сервис доставки еды из хорошего заведения, закажите букет цветов на дом или что-то романтическое из tet-a-tet.top. Зажгите свечи и разбросайте на полу лепестки роз – это все доступно. Главное, помните о пожарной безопасности.

Изоляция не повод лениться

Даже в условиях небольшой квартиры можно держать себя в форме, тренироваться и заниматься. Вы знали, что за последние полгода значительно выросли продажи ковриков для домашней гимнастики и эспандеров? Мужчине можно подарить гантели, а девушкам – скакалку со счетчиком прыжков.

Удаленный подарок с пользой

Последний год показал стремительное развитие онлайн технологий, в том числе в области удаленного образования. Курс английского, школа профессий будущего, онлайн репетиторы – все они готовы прокачивать навыки, о которых ваш любимый человек давно мечтал.

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