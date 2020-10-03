«Мы даже не рассчитывали на такой результат»: Как туристический кешбэк помог курортам Крыма

Осень и зима в Крыму - сезон здоровья Фото: Анна КИРИЕНКО

С 1 октября стартовал второй этап акции по туристическому кешбэку. За поездку на отдых через зарегистрированных туроператоров или самостоятельную бронь отелей-участников программы туристу вернут до 20% от стоимости путевки. Причем эти условия распространяются и на новогодние каникулы - деньги вернут за каждую путевку по 10 января 2021 года.

Первый этап программы по стимулированию внутреннего туризма с возвратом части потраченных средств проходил всего одну неделю августа. За 7 дней было продано туров на 1,4 миллиарда рублей. И Крым оказался в числе самых популярных направлений.

ПРИЯТНЫЙ БОНУС

- Мы участвовали в первом этапе программы туристического кешбэка, и по моим данным заняли одно из лидирующих мест, - рассказывает КП-Крым генеральный директор санатория «Саки» Вадим Стрелков. - Мы даже не рассчитывали на такой хороший результат, и бронирование, особенно в последние часы акции, шло постоянно. В следующий раз на последние дни акции будем выделять дополнительный персонал, потому что люди долго думают, взвешивают, и потом идет шквал. К сожалению, не все из нашей целевой группы воспринимают правильно информацию. Некоторые допустили ошибки и не смогли оформить покупку вовремя.

В санаториях не так следят за досугом гостей, как за лечебно-профилактической составляющей их отдыха. Грязелечение наиболее эффективно в период межсезонья, и акцент делается на этом. Вот уже 4 года санаторий загружен круглогодично, и кешбэк добавил продаж, но не стал их главным двигателем. Тем не менее, это эффективный стимул для развития внутреннего туристического рынка и знакомства жителей России с лечебным потенциалом Крыма.

- Программа не повлияла существенно на уровень загрузки и спрос, - подтверждает генеральный менеджер комплекса Mriya Resort & SPA Самвел Саруханян. - В первый этап с туристическим кешбэком было совершено около 60 бронирований, тогда как среднегодовая загрузка у нас составляет 87%. Но это стало приятным бонусом при бронировании отдыха. Мы итак для своих гостей позиционируем Крым, как всесезонное направление для отдыха. В период межсезонья у нас увеличивается спрос на медицинский туризм и экскурсионные туры.

Бассейн и SPA-комплекс значительно повышают восстребованность объекта в межсезонье Фото: Анна КИРИЕНКО

СКУЧНО НЕ БУДЕТ

Крупные объекты с развитой инфраструктурой, SPA-комплексами и развлекательными центрами не задумываются, чем им занять гостей. В межсезонье рестораны и кафе на побережье закрываются, сокращается рабочий день в музеях, останавливается на плановый ремонт и канатная дорога «Мисхор-Ай-Петри», так полюбившаяся многим туристам в этом сезоне. Морские прогулки и путешествия на внедорожниках по пересеченной местности зависят от капризов погоды, которая в осенне-зимний период в Крыму не предсказуема - туман, шквал и резкое понижение температуры не редкость. Не станет же гость сидеть все время в номере, даже с шикарным видом на крымские пейзажи и довольствоваться прогулками по набережной.

- Наш отель, участвующий в программе кешбэка, находится в центре Ялты, и дополнительных развлечений тут не надо, - считает директор управляющей компании Happy Seasons Hotels Group Сергей Щеголев. - Но если говорить об Алуште, то там нужна своя анимация, своя развлекательная программа, потому что город зимой спит. Еще хуже картина в курортных поселках, там разве что на Луну любоваться.

Чтобы этого не случилось, отели в небольших курортных городах заключают договоры с крупными туроператорами по включению в маршрут экскурсионных поездок на автобусе. Это дает туристу возможность жить в относительном уединении, но, при желании, получить представление о Крыме и его достопримечательностях.

- У нас городской отель, и первый этап продаж нам не подходил, - поясняет менеджер по продажам отеля «Форум» в Судаке Игорь Гребенюк. - Чтобы оплатить отдых на минимальные 25 тысяч, гостю нужно было прожить в отелей минимум 10 дней. А у нас нет бассейна, нет SPA и лечения. Вот программа уикэкнда в Судаке - это наш формат.

«МИР» НАМ В ПОМОЩЬ

Ко «второму окну продаж» Ростуризм учел опыт первого этапа и упразднил минимальную стоимость поездки, также снизив продолжительность с 4 до 2 ночевок. Количество поездок, оплаченных одной картой «МИР», не ограничено. Ездить по стране можно хоть каждый уикенд, и, как признались КП-Крым некоторые руководители здравниц, они сами не прочь сгонять с 20-процентным кешбэком в соседние регионы или куда по-дальше. Все предложения аккумулированы на сайте мирпутешествий.рф.

Единственный нюанс, на который обращают внимание отельеры, исключительная оплата картой «МИР». Если для крымчан другой платежной системы сейчас не существует, то для жителей Москвы и Санкт-Петербурга она до конца не знакома и не понятна. Тогда как в межсезонье существенно сокращается количество рейсов и направлений в аэропорт «Симферополь», и основной туристический поток идет из столичных регионов, которые также связаны с Крымом по железной дороге. Получать эту карту только затем, чтобы съездить на отдых, интересно далеко не всем.

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