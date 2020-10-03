Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 октября: 100 заболевших за сутки

Специалисты успешно выявляют заболевших коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2533 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 713человек. Такую информацию обнародовали в Министерстве здравоохранения Республики Крым.

В настоящее время в стационарах находится 1659 человек, изолировано в обсерваторы – 161 человек.

В общей сложности специалисты регионального Роспотребнадзора за время пандемии выявили 4855 положительных на COVID-19.

Соответствующее лечение в учреждениях здравоохранения региона получают 1811 граждан, выписано домой с выздоровлением - 2918.

КОРОНАВИРУС В ЯЛТЕ, АЛУШТЕ, ЕВПАТОРИИ, СИМФЕРОПОЛЕ, СУДАКЕ

Фото: Минздрав РК

В Республике Крыму за истекшие сутки зафиксировано 100 новых случаев COVID-19: 74 из них выявлены при обращении за помощью к врачам, 12 – среди контактных. Скрининг здорового населения помог выявить 14 заболевших.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое Севастополе за последние сутки зарегистрировано 25 новых случаев COVID-19. На сегодня в стационарах находится 305 заболевших.

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