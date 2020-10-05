Как брутальный байкер из Крыма стала учителем вокала и актером театра

Когда товарищи-байкеры слушали рок-н-ролл, у Олега в наушниках играла классика. Фото: Личный архив Олега Палия

Обладатель тенора, актерских способностей и собственного мотоцикла. Так могут охарактеризовать 58-летнего Олега Палия его студенты, ведь в прошлом учитель вокала и, по совместительству актер музыкального театра был настоящим байкером. Дорога, скорость и путешествия - его страсть. Как же так случилось, что брутальный мужчина посвятил себя профессии педагога, выясняла «Комсомолка».

Первый мотоцикл у будущего преподавателя появился в 13 лет. Фото: Личный архив Олега Палия

- Я окончил 8 классов и сразу пошел работать. Зарабатывал на железной дороге, а после смен ходил в вечернюю школу. Закончив ее я махнул в ПТУ, сделал это специально, чтобы закончить его с отличием и поступить в институт без экзаменов. И поступил! Хотел тогда связать жизнь либо с биохимом, либо с головой уйти в музыку, - вспоминает Олег.

Долгу выбирать не пришлось. Палий успешно закончил музыкальное училище сразу по двум классам: саксофон и вокал. Но, когда поступал в консерваторию, снова пришлось выбирать. Так Олег и стал вокалистом.

Годы становления в профессии и несколько лет на сцене привели нашего героя к преподаванию в Крымском университете культуры, искусств и туризма. Мужчина признается, что в этом деле видит свое призвание, ведь однажды хорошие преподаватели научили его всему. Теперь пришло и его время.

- Самое главное в профессии педагога - это не только учить, но и учиться самому. Мне под 60, и я только сейчас заканчиваю аспирантуру. Ну и что? Кто-то скажет поздно, а я считаю, что самое время! Только сейчас у меня уже накопился опыт, который я смогу грамотно передать, а имитацию образованности я не люблю. Мне важнее быть, а не казаться…

«ХОББИ ПЕРЕРОСЛО В ЧАСТЬ МЕНЯ»

Свободное от работы время Олег Палий предпочитает проводить с женой. С ней он объездил несколько десятков городов и стран, но не на самолете или машине, а на собственном байке.

- Мотоцикл был для меня не просто средством передвижения, но и другом, хорошим способом отдыха, - рассказывает байкер. - Бывало сядешь на мотоцикл после рабочего дня и не знаешь куда едешь. Просто отдыхаешь, наслаждаешься.

На своем байке супруги уже успели побывать в Италии, Словении, Венгрии, на Кавказе, в Грузии, Абхазии… (от перечислений Олег сбивается со счету), но это не предел. В мечтах еще тысячи интересных уголков света.

Вместе с женой на байке они уже успели побывать в Италии, Словении, Венгрии, на Кавказе, в Грузии, Абхазии… Фото: Личный архив Олега Палия

Сегодня учитель предпочитает мотоциклу привычный автомобиль. Оставить железного коня в гараже его вынудили старые травмы колена. Когда оно заживет, Олег сразу пересядет на свой байк, ведь любовь к двум колесам у него с детства.

- Первый раз прокатился на мотоцикле лет в 13, - вспоминает преподаватель. - Тогда я со своими друзьями гонял по деревне, это считалось крутым занятием.

Хобби давно стало частью жизни. В одно время на крымском телеканале у Олега выходила авторская передача «Мотоостров». Параллельно он преподавал в университете, играл в театре и ездил на гастроли.

Большую часть жизни Олега занимает театр. Фото: Личный архив Олега Палия

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ БАЙКЕР»

Большую часть жизни Олега занимает театр. Частые гастроли и постоянные смены образов - привычная история. Даже в периоды бурной молодости, когда все друзья-байкеры предпочитали рок-музыку, в наушниках у будущего учителя частенько играла классика.

Частые гастроли и постоянные смены образов – для него привычная история. Фото: Личный архив Олега Палия

- К рок-н-роллу я как-то равнодушен. Я больше по классике. Это музыка намного глубже, красивее. Совсем нестандартно для байкера, понимаю, но на то я и учитель вокала!, - смеется учитель.

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