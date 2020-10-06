Археологи нашли дома римского периода затонувшего города Акры

Древнее поселение Акра, которое находится недалеко от входа в Керченский пролив. Фото: Пресс-служба Института истории материальной культуры РАН

Во время раскопок античного города Акра, недалеко от Керчи, археологи нашли дома и улицы времен римского периода. На жилые постройки участники экспедиции наткнулись при исследовании территории древнего города на суше.

Основные цели археологических работ были связаны с изучением затонувших районов Акры. Фото: Пресс-служба Института истории материальной культуры РАН

Древнее поселение Акра, которое находится недалеко от входа в Керченский пролив, существовало больше тысячи лет. Еще в VI веке до н.э. здесь поселились греки-колонисты. Но, если сравнивать с большинством городов Северного Причерноморья, это античное поселение было найдено не так давно. Его обнаружили только в 1980-х годах.

По словам археологов, несмотря на то, что экспедиция в этом году была непродолжительной, участники экспедиции все равно считают ее одной из самых насыщенных и интересных.

- Основные цели работ по-прежнему были связаны с изучением затонувших районов Акры. В частности, предполагалось, что мы продолжим подводные археологические раскопки на участке античного жилого дома III века до н.э., - говорит начальник экспедиции ИИМК РАН, специалист по подводной археологии Сергей Соловьев. - Мы планировали также провести стратиграфический раскоп на наземной части города для выяснения характера и хронологии культурных напластований, и тем ценнее первые результаты.

Начальник экспедиции отмечает: такие находки дают надежду, что сохранившаяся на суше городская территория обширнее, чем все изначально думали, а сейчас уже создана хорошая перспектива для работ в следующем сезоне.

Исследования в Акре ведутся уже десять лет совместно с Государственным Эрмитажем и Черноморским центром подводных исследований, а с 2020 года в археологических раскопках также участвует и Севастопольский государственный университет, подчеркивают в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН.

СПРАВКА «КП»

Акра - небольшой портовый город на северо-восточной оконечности мыса, образованный устьем древней реки и Керченским проливом. Небольшое поселение было основано выходцами из греческих полисов Нимфея или Пантикапея, которые считались самыми крупными городами Боспорского государства (раньше оно занимало целых два полуострова - Керченский и Таманский, Восточное Приазовье и дельту Дона). Акра была частью Боспорского царства до начала IV в. Сейчас территория античного города составляет 3,5 га. Акра почти полностью скрыта водами Черного моря, однако на суше находится лишь маленькая часть ее территории - участок на песчаной перемычке между морем и озером Яныш.

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