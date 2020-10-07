Пожар в центре Ялты: Загорелась крыша военного санатория

На месте работают несколько бригад спасателей. Фото: Архив "КП".

Утром 7 октября в центре Ялты начался пожар - загорелась крыша военного санатория Краснознаменного Черноморского флота, также известного как военный санаторий «Ялта». Огонь охватил кровлю одного из трех корпус.

Санаторий находится неподалеку от набережной Ялты на улице Севастопольская, 12/43.

На месте работают несколько бригад пожарных и сотрудники МЧС. Очевидцы сообщают, что из-за пожара крыша санатория начала обрушаться, ее части падают на нижние этажи.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, загорелась обшивка между 8-м этажом и кровлей в корпусе санатория Министерства обороны «Ялта». Огонь охватил площадь около тысячи квадратных метров. Пожару присвоен второй номер сложности.

Три сотни человек самостоятельно покинули санаторий. Фото: МЧС РФ.

Санаторий смогли покинуть 300 человек. По предварительным данным пострадавших нет. В ликвидации пожара принимают участие 43 человека и 13 единиц техники.

При этом по данным пресс-службы Южного военного округа, возгорание в санатории Минобороны произошло в результате короткого замыкания электропроводки.

СПРАВКА «КП»:

Военный санаторий «Ялта» расположен в историческом центре Ялты, на одной из старейших улиц города. Имеет три спальных корпуса. Всего санаторий рассчитан на 589 койко-мест. В штате санатория 47 врачей.

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