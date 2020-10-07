Коронавирус в Крыму, последние новости на 7 октября: За сутки COVID-19 заразилось 118 человек

Ковид подтвержден у 118 человек в Крыму за сутки. Фото: Архив "КП".

За минувшие сутки в Крыму зарегистрировано 118 случаев коронавируса. Сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- 74 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 - при скрининге здорового населения, - уточнил глава Крыма.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Всего с начала пандемии на полуострове зарегистрировано 5288 случаев ковида. 107 из них завозные из-за границы, 128 завезены из РФ и выявлены по контакту с ними, 4190 случаев выявлены при обращении за медпомощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами. Еще 863 случая обнаружили во время лабораторного скрининга здоровых лиц.

Фото: Минздрав РК.

Выздоровевших за весь период - 3068 человек, из них 178 за последние сутки. Общее количество умерших - 76 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 2504 человека, из которых под динамическим на дому - 751 граждан, в стационарах – 1606 человек.

Лечение в медицинских учреждениях республики проходят 1903 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Новая коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе у 27 человек за сутки, сообщили в пресс-службе правительства города. Заболевшие - люди в возрасте от 20 до 79 лет. Все местные жители. 26 человек выписаны после выздоровления.

За сутки зарегистрирована одна смерть пациента с коронавирусом. Скончалась 67-летняя женщина. Течение болезни осложнялось вирусной пневмонией на фоне хронических заболеваний.

Всего с начала года в Севастополе COVID-19 подтвержден у 1191 человека, выздоровели 753 пациента, 33 умерло.

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