Читатели «Комсомолки» выбрали лучших воспитателей Крыма

В конкурсе приняли участие более 60 нянечек и воспитателей со всего Крыма.

Подошел к концу традиционный ежедневный фотоконкурс «Мэри Поппинс - 2020», организованный КП-Крым совместно с Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.

Больше двух недель читатели КП-Крым могли проголосовать за одного из участников конкурса — всего же проект привлек более 60 нянечек и воспитателей со всего Крыма!

Мы благодарим всех за столь активный отклик на наш фотоконкурс в честь Дня воспитателя и дошкольного работника.

Итак, звание «Лучшего воспитателя» в конкурсе «Мэри Поппинс -2020» заслуженно завоевывает Марина Полищук — воспитатель ясли-сада № 9 «Солнышко» в селе Яркое Поле Кировского района. За нее проголосовали больше 21 тысячи человек! Марина уже 6 лет работает воспитателем.

Марина Полищук со своими воспитанниками.

- Воспитатель – это духовный наставник. Каждый день, заходя в детский сад, он должен заботиться обо всём и входить в группу с улыбкой на лице. А где же взять силы для этого? В самой себе, в детских глазах, смотрящих на тебя и выражающих, целую гамму чувств. Профессия воспитателя для меня стала не просто профессия, это – образ жизни, хобби, увлечение, состояние души, - вдохновенно рассказывает о своей профессии Марина Полищук.

В номинации «Лучший младший воспитатель» победила Юлия Матвеева из симферопольского детского сада № 56 «Ландыш». Юлие отдали свои голоса больше 5 тысяч читателей КП-Крым.

Юлия Матвеева с детками.

Искренне поздравляем победителей, которые получат грамоты от «Комсомолки» и подарки от наших спонсоров.

Участвуйте и побеждайте вместе с нами!