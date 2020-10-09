Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 октября: За сутки COVID-19 заразилось 140 человек

За сутки от ковида скончались пять человек. Фото: Архив "КП".

В Крыму за 8 октября зарегистрировано 140 новых случаев коронавирусной инфекции. 97 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, всего в республике зарегистрировано 5 тысяч 553 случая ковида. Из них 107 завозные из-за границы, 128 завезены из субъектов РФ, 4 тысячи 449 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

При этом, как сообщает крымский Минздрав, за сутки от коронавируса скончались пять человек. Таким образом общее число умерших от ковида достигло 82 человек с начала пандемии.

Фото: Минздрав РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5250 человек.

Выздоровевших за весь период - 3390 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50