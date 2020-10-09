В Крыму на месяц продлили проезд со скидкой по карте «Мир». Фото: www.rncb.ru

В Крыму на месяц продлена акция платежной системы «Мир», благодаря которой на проезд в общественном транспорте предоставляется скидка в размере 4 рублей. Главное условие – оплата проезда бесконтактной банковской картой.

Более 1 млн транзакций по картам за 2 месяца

Акция платежной системы «Мир» стартовала в Крыму в августе текущего года. За два месяца ее действия многие крымчане и гости полуострова успели оценить все преимущества безналичной оплаты за проезд в троллейбусах, автобусах и маршрутках. Владельцы банковских карт совершили более 1,2 миллиона транзакций, оплатив эту услугу в общественном транспорте.

Очевидно, что такая форма оплаты понравилась пассажирам, так как она в разы удобнее и экономнее. Если раньше все начиналось с 700 транзакций в день, то сегодня эта цифра достигает 30 тысяч в среднем за сутки. Есть положительная динамика, и она имеет устойчивую тенденцию к росту.

В первый месяц акции платежной системы «Мир» количество транзакций по банковским картам в общественном транспорте составило более 350 тысяч. В сентябре банковской картой оплатили проезд и получили скидку уже 900 тысяч жителей и гостей Крыма. Как отмечают в банке РНКБ, который стал одним из участников акции, в перспективе ожидается, что показатели будут еще выше.

По нашим прогнозам, через месяц количество пассажиров, которые предпочитают безналичную оплату проезда, может увеличиться до 40-50 тысяч человек в сутки, - отмечает заместитель Председателя Правления РНКБ Николай Билан. - Мы рады, что жители и гости полуострова оценили удобство и комфорт безналичных расчетов в транспорте.

Как работает автоматизированная система оплаты за проезд?

Для пассажиров процесс оплаты за проезд при помощи такой системы удобен и прост. Оплата банковской картой за проезд ничем не отличается от покупок товаров и услуг в супермаркетах или магазинах. При входе в салон троллейбуса или автобуса на поручнях около каждой двери установлены специальные устройства зеленого цвета – валидаторы. Приложив к одному из них карту, система моментально списывает оплату. Уведомление об успешности операции также моментально отображается на экране валидатора. Кроме того, проверить, прошла ли оплата, можно в мобильном приложении «РНКБ24/7», пассажиру придет пуш-уведомление о проведённой транзакции. К тому же, это абсолютно бесплатно.

На сегодняшний день к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) в Республике Крым подключилось 45 автоперевозчиков. 70% общественного транспорта уже оборудовано соответствующими устройствами.

Экономия по карте

Согласно условиям акции, пассажир, оплачивающий проезд бесконтактной банковской картой получает скидку на проезд в размере 4 рублей. Таким образом, в среднем, стоимость проезда в общественном и коммерческом (маршрутках) транспорте Республики Крым на сегодняшний день составляет 13 рублей.

Нехитрые подсчеты позволяют сделать вывод, что регулярное использование бесконтактной банковской карты, в том числе и РНКБ, в общественном транспорте позволяет реально экономить на оплате данного вида услуг. Ежемесячная экономия 1 пассажира при проезде до пункта назначения и обратно составляет около 200 рублей. За весь период акции, которая продлена организатором еще на один месяц - до 31 октября текущего года, экономия может составить в среднем до 1 тысячи рублей. А если общественным транспортом в постоянном режиме пользуется семья из трех, четырех и более человек, то траты из семейного бюджета существенно сократятся.

Гигиенично и безопасно

В осенний период традиционно наблюдается рост инфекционных заболеваний ОРВИ и ОРЗ. Также продолжает бушевать коронавирус. Оградить себя от контактов с окружающими в это время – правило личной безопасности номер один. Оплачивая проезд картой, пассажир не только минимизирует нежелательное взаимодействие с другими людьми, но и может быть спокоен за свои деньги. Они всегда на карте, а вот наличку могут украсть вместе с кошельком или что еще обиднее - кошелек попросту можно потерять. Карту тоже можно потерять, но деньги на ней – нет. Ведь карта – это лишь средство расчета. Заблокировав ее в мобильном приложении или через оператора банка, можно быстро и бесплатно открыть новую, а средства, которые были на ней, останутся у владельца. Главное - придерживаться основных правил собственной экономической безопасности: не отдавать карту другим людям, не передавать пин-код к ней и не сообщать ее данные незнакомцам.

Эволюция банковских карт

Банковские карты постепенно эволюционируют, приобретая новые функции. Пришло время, когда обычная бесконтактная банковская карта платежной системы «Мир» становится многофункциональной, так как объединяет в себе функции платежной, социальной и транспортной карты. Важным фактором в этом плане является еще и то, что в Республике Крым такая трансформация происходит в разы быстрее по сравнению с другими регионами страны. Меньше чем за год были проведены масштабные работы по внедрению автоматизированной оплаты проезда в общественном транспорте и расширению функционала банковской карты, с которым она замечательно справляется, ограждая своего владельца от массы ненужных хлопот.

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в отделения РНКБ или дистанционно – в чат банковского мобильного приложения. С полными правилами проведения акции можно ознакомиться на сайте банка.