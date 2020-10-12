Первым делом - здоровье: 13-летний крымчанин несколько месяцев сражается с лейкозом

Сейчас Валере Клепцову становится легче, болезнь постепенно отступает. Фото: семейный архив

В этом году Валере Клепцову выпало главное задание - выжить и победить. 13-летнему парню из Гвардейского достался сильный и беспощадный противник - онкология. Жизнерадостный мальчик, который очень редко болел, стал взрослеть. На фоне созревания у парня ухудшилось самочувствие и заметно увеличились лимфоузлы. Семья обратилась в больницу.

14 июля - день сдачи анализов - в семье Клепцовых запомнили очень хорошо, хотя приятного в нем было мало. В Республиканской детской клинической больнице Титова Валере поставили диагноз «лейкоз второй степени». Теперь актуальным было только одно: борьба за жизнь.

Валера прошел два курса химиотерапии. Фото: семейный архив

- С того дня мы так и остались в больнице, - вспоминает мама парня Елена. - Полтора месяца химии в отдельном боксе для нас были самыми сложными: именно в этот решающий период идет активное подавление раковых клеток, не все это переживают. Наш Валера справился, он же настоящий боец и оптимист.

Парень прошел уже два курса лечения, на 85% болезнь отступила, динамика положительная. Находясь на больничной койке, Валера не унывает: он обыгрывает маму в шашки, читает и общается с друзьями в соцсетях. Стрельба и занятия спортом и обучение в кадетском классе пока подождут - надо лечиться и настраиваться на позитив. В ближайшие два года это должно быть на первом месте, потом - три года наблюдения врачей и возможная карьера военного.

По словам Елены Клепцовой, Валера растет настоящим мужчиной - помощником и защитником. Его отец давно ушел из жизни, А отчим оставил двойняшек - первоклассниц Ангелину и Алину. Кормильцем и примером для подражания остался только дедушка, который снова вышел трудиться, чтобы помочь семье пережить эти испытания. Бабушка занимается внучками. А Елена, которая работает секретарем на железной дороге, в ближайшие два года будет на больничном - понятно, что этих копеек на жизнь не хватает.

- Нам очень помогают друзья и просто отзывчивые люди, - рассказывает мама Валеры. - За это время на лечение совместными усилиями мы потратили более полумиллиона, предстоит еще как минимум столько же. Будем рады любой помощи.

Валера Клепцов сказал, что выйдет из этой истории победителем, значит, - будет так. Парня можно поддержать морально, информационно и материально - переводом на карту мамы.

Расчетный счет РНКБ Елены Клепцовой 40817 810 2 8417 00617;

Пополнение карты 2200 0202 06407316.