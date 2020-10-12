В Симферополе открылся новый ресторан «Мияги Mall»

«Мияги Family» - крымская сеть ресторанов. Фото: Денис Гладких

Сеть ресторанов паназиатской кухни «Мияги» существует на крымском рынке с 2014 года. Сначала два заведения открылось в Севастополе, а потом семейной атмосферой смогли насладиться и жители Симферополя в районе торгового центра «Пассаж». А 8 октября семья ресторанов «Мияги Family» в Крыму пополнилась еще одним заведением, которое находится в торговом центре «Меганом».

- Гости очень просили, чтобы мы открыли ресторан в «Меганоме». Здесь есть хороший поток гостей, потому что все приезжают за покупками и потом хотят отдохнуть и перекусить. Плюс, здесь у нас есть большая игровая комната. Это огромный лабиринт с бассейном-горкой из шаров, где дети могут пару часов играть, а родители - спокойно отдохнуть и насладиться блюдами нашей кухни. На игровой площадке в некоторые дни будут работать и аниматоры, - рассказывает управляющая рестораном Татьяна Степа.

«Мияги Family» - крымская сеть ресторанов. Ее владельцы хотели создать такое место, где было бы уютно и вкусно отдыхать с семьей, друзьями или деловыми партнерами. И эта мечта осуществилась!

Управляющая рестораном Татьяна Степа Фото: Надежда ДАЦЮК

- К нам часто приходят гости из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, просят открыть наше заведение. Но пока таких планов у нас нет. А вот жителей и отдыхающих Ялты есть, чем порадовать! Уже весной мы планируем открыть там ресторан, потому что было много запросов от гостей, - отмечает Татьяна Степа.

В день открытия ресторана первых посетителей встречали вкусными роллами, сладостями и игристым вином. Чтобы публика не скучала, ведущий разыгрывал полезные подарки от партнеров мероприятия - абонементы в фитнес-центр, сертификат на обучение в автошколе и технику. Пока гости с интересом изучали меню и наслаждались праздничным ужином, иллюзионист показывал карточные фокусы. К завершению вечера в честь пополнения семьи ресторанов «Мияги» задули свечи на праздничном торте.

В день рождения заведения вручали подарки от партнеров. Фото: Денис Гладких

ЧЕМ ПОРАДУЕТ КУХНЯ РЕСТОРАНА МИЯГИ MALL?

Заведение в основном специализируется на азиатской кухне, но есть и европейские блюда. Так что, можно будет найти блюдо по вкусу.

- Мы специализируемся в основном на паназиатской кухне. Это наша фишка. Посетителям рекомендую попробовать том-ямы, у нас свой почерк приготовления. Это наш кисло-сладкий суп с приправами и пикантной остринкой. Если посетитель заказал блюдо, но не любит какой-то ингредиент, то мы можем немного изменить его в соответствии с пожеланиями гостей, - делится шеф-повар ресторана Мияги Mall Андрей Тымчак.

Управляющая Татьяна Степа рекомендует посетителям попробовать wok и лапшу:

- Средний чек на гостя у нас составляет 800-900 рублей. У нас безумно вкусные wok и лапша, также посетители любят нашу пиццу и роллы. Из десертов гости хвалят шоколадный фондан и еще я рекомендую попробовать фондан с чаем матча. Это очень вкусно и полезно. Кстати, блюда можно заказать и на дом. У нас действует одна из самых быстрых в Крыму доставок. В Мияги Mall будет действовать и детское меню, о его запуске объявят дополнительно. А вот к концу недели посетителей порадует первая в «Мияги» линейка завтраков. Так что, спешите попробовать наши супер-новинки от бренд-шефа!

КАК ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ И ПОДАРКИ ОТ «МИЯГИ»?

В торговом центре «Меганом» можно получить листовки, при предъявлении которых посетитель поучает пиццу или чизкейк в подарок.

При первом заказе на дом вам подарят пиццу, если назвать оператору промокод «new». При заказе с собой и самовывозе действует скидка в 10%.

- Для именинников у нас особые условия. За 5 дней до дня рождения и пять дня после действует скидка 15%, а для гостей ресторанов предусмотрены карточки постоянных клиентов. При каждом посещении зачисляется кэшбек в размере 5%. Накопленными баллами можно оплачивать до 50% счета, - рассказывает о системе скидок управляющая ресторана.

КОНКРЕТНО

Насладиться блюдами паназиатской и итальянской кухни в новом ресторане Мияги Mall в Симферополе можно по адресу: ТРЦ «Меганом», Евпаторийское Шоссе, 8. Заведение работает с 10.00 до 23.00.

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