Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 октября: за сутки выявили 158 случаев заражения COVID-19

В Крыму количество умерших COVID-положительных пациентов приближается к сотне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 3001 человек. Из них 1150 пребывает под динамическим наблюдением на дому, 1695 – на лечении в стационарах, 156 человек – изолировано в обсерваторах, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

За весь период с начала распространения болезни в Крыму новой коронавирусной инфекцией заразилось 6168 человек. В медучреждения региона продолжают лечение 2474 человека. Количество выздоровевших за весь период составило 3533 человека.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 12 октября выявили 158 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них за медпомощью обратилось 128 человек. 30 больных COVID-19 нашли среди контактировавших с ранее зараженными.

За сутки умерло еще 2 COVID-положительных пациента. В лабораториях провели 2975 тестов на коронавирус.

Фото: официальный сайт Минздрава Крыма.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 12 октября подтвердили 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Это местные жители в возрасте от 15 до 85 лет и один привозной случай. Пять человек выписаны после выздоровления, - сообщили в пресс-службе правительства города.

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