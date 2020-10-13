Компьютерная томография легких с контрастном: Особенности процедуры и когда она назначается

Контраст помогает выделить границы новообразования, что позволяет определить размеры аномалии, прорастание в рядом расположенные отделы

Компьютерный скрининг обычно проводится без применения дополнительных усилителей, представленных контрастирующими веществами на основе йода. Подобные препараты могут понадобиться только тогда, когда на снимках замечают деформации, схожие на опухолевидные процессы. Контраст помогает выделить границы новообразования, что позволяет определить размеры аномалии, прорастание в рядом расположенные отделы. КТ легких показывает нарушения в органах дыхания, что позволяет врачам своевременно составить план лечения больного.

Что нужно знать о проведении КТ легких с контрастом

Обычно процедура такого плана проводится в отдельно оборудованном кабинете. Дополнительный усилитель вводят в середине исследования, после выполнения серии нативных снимков. После попадания препарата в организм у пациента могут возникнуть симптомы - металлический или солоноватый привкус и ощущение тепла или жара в теле.

Подобные реакции нормальны и никак не угрожают жизни исследуемого. После их проявления процедура не останавливается. Однако после завершения диагностики у человека может появиться аллергическая реакция. К симптоматике интоксикации относят:

- першение в горле

- зуд кожного покрова

- высыпания

- тошнотные и рвотные позывы

- низкий показатель АД

- отечность лицевой области, гортани, ушей

- брохоспазм

При ощущении какого-либо симптома нужно срочно оказать пациенту медицинскую помощь.

Когда проводят КТ легких

Получить направление от врача на прохождение томографического скрининга можно при таких сосостояниях:

- фистулах между органами дыхания

- необходимости проведения сканирования на предмет поиска туберкулезной инфекции, онкологии, пневмонии

- деформациях, замеченных на результатах рентгенографического обследования

- плеврите хронического типа с частыми обострениями

- воспалительных процессах

- вероятности развития опухоли, метастазирования, надобности определения ее стадии и степени распространенности

- увеличение размеров лимфоузлов

- пороках сердца врожденного характера

- перикардите

- вероятности появления аденомы

- аномальных отклонения в сосудах, тромбозах

- паразитарных поражениях

- грыжах диафрагмального типа

- травмированиях.

Зачастую перед томографией пациент проходит рентегн-сканирование.

Где пройти обследование

Пройти диагностику можно в любом медицинском центре по предварительной записи через поисковой сервис. Переходите на наш поисковой ресурс, чтобы подобрать медицинскую организацию, в которой можно сделать скрининг органов дыхания. Для подбора укажите название назначенной лечащим врачом процедуры, станцию метрополитена или конкретный район города, куда удобнее всего добираться.

В появившемся списке с клиниками можно отсортировать учреждения по разным критериям, прочитать их краткое описание, узнать сведения о врачах, технических характеристиках клинической аппаратуры, текущие прайс-листы и скидочные предложения.

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