«Аномалий все больше»: Жителей Крыма атакуют «беззубые» комары из Краснодара

Так называемая «атака» была замечена на въезде на полуостров. Фото: "Новости Керчь Крым Россия"

Автомобили, проезжающие Крымский мост, атакует неизвестная мошкара. Насекомые за несколько минут облепливают лобовые стекла машин так, что даже автомобильные дворники не способны их смахнуть.

- За считанные минуты стекло и фары покрываются жирными пятнами и слоем мушек, - жалуются автомобилисты в социальных сетях.

Как оказалось, назойливой мошкарой являются так называемые комары-звонцы. Как объясняет эколог Сергей Иванов, единственное отличие звонцев от обычных комаров - отсутствие хоботков, которыми насекомые кусают людей. Так что никакой угрозы для человека эти насекомые не представляют.

- Комары-звонцы отличаются от других комаров тем, что они не питаются кровью. Поэтому полностью безопасны для человека. Все лето насекомые развиваются в краснодарских лиманах, а в виде личинок существуют около года, - рассказывает КП-Крым Иванов.

Эколог подчеркивает, что такое нашествие мошкары происходит крайне редко и свидетельствует о сбоях экосистемы.

- Это нарушение экологического равновесия, - считает эксперт. - Сейчас подобных аномалий все больше и больше. Чаще всего они связаны с нехваткой пресной воды, что очень актуально в наше время.

Комары облепляли машины и затрудняли видимость для водителей. Фото: "Новости Керчь Крым Россия"

Как считает Иванов, такой феномен не представляет угрозы для жизни, поэтому переживать не стоит, а вот о наличии масок позаботиться нужно. Это средство защиты отлично спасает от попадания мошкары в органы дыхания.

- Комары живут всего несколько дней, поэтому, скорее всего, так называемое нашествие скоро закончится, - отмечает эколог. - Водителям просто придется помыть свои машины и подольше оставаться в масках, ведь сама природа теперь об этом предупреждает.

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