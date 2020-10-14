Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 октября: за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19

С начала пандемии в Крыму ковидом заразились больше 6 тысяч человек. Фото: Архив "КП".

За 13 октября на территории Крыма зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции. 128 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, всего на текущий период зарегистрирован 6 тысяч 331 случай ковида. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5227 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Данные Минздрава Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4844 человека.

Выздоровевших за весь период – 3639 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки зарегистрировали 32 новых случая случая COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города. Еще 33 выздоровели. Все новые заболевшие – местные жители в возрасте от 34 лет до 81 года.

Также за сутки увеличилось количество смертей от коронавируса. Скончалась пациентка с подтвержденным COVID-19 в возрасте 62 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1417 человек. Из них уже выздоровели 944 человека, 42 пациента скончались. В настоящий момент в стационарах находится 348 человек.

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