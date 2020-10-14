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Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 октября: за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 14 октября
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
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С начала пандемии в Крыму ковидом заразились больше 6 тысяч человек. Фото: Архив "КП".

С начала пандемии в Крыму ковидом заразились больше 6 тысяч человек. Фото: Архив "КП".

За 13 октября на территории Крыма зарегистрировано 163 случая коронавирусной инфекции. 128 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, всего на текущий период зарегистрирован 6 тысяч 331 случай ковида. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5227 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Данные Минздрава Крыма.

Данные Минздрава Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4844 человека.

Выздоровевших за весь период – 3639 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки зарегистрировали 32 новых случая случая COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города. Еще 33 выздоровели. Все новые заболевшие – местные жители в возрасте от 34 лет до 81 года.

Также за сутки увеличилось количество смертей от коронавируса. Скончалась пациентка с подтвержденным COVID-19 в возрасте 62 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 1417 человек. Из них уже выздоровели 944 человека, 42 пациента скончались. В настоящий момент в стационарах находится 348 человек.

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