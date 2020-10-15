Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 октября: плюс 171 зараженный за сутки

Зараженных становится все больше Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2660 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому – 988 человек. В стационарах 1554 человека, изолировали в обсерваторы – 118. Такие данные приводит министерство здравоохранения Крыма.

Лечиться от коронавируса в медучреждениях Крыма продолжают 2613 человек, выписали с выздоровлением 3721 человека. Три человека с коронавирусом скончались в республике за сутки.

Крымские ученые создали новую вакцину от коронавируса. Уникальность препарата в том, что его можно вдыхать.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 14 октября зафиксировали 171 человека с коронавирусом. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, 142 человека обратились за медпомощью, еще 29 зараженных обнаружили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

С начала пандемии обнаружили 6502 случая коронавируса, из них 107 завезены из-за границы, 128 – из субъектов РФ и по контакту с ними, 5398 случаев обнаружили при обращении за медицинской помощью и по контакту с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при скрининге здорового населения.

За сутки лаборатории обследовали на коронавирус 5504 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 14 октября в Севастополе выявили 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Все заболевшие – местные жители от 34 до 81 года. За сутки также скончалась женщина в возрасте 62 лет.