Полгода на вакцинацию всей страны: Когда появится изобретенный в Крыму препарат от коронавируса

Ученые готовы поделиться разработкой для скорейшего проведения испытаний. Фото: КФУ

Крымские разработчики вакцины от коронавируса готовы объединиться для испытаний с другими вузами страны. Чтобы начать практические работы на базе Крымского федерального университета не хватает средств и оборудования.

- Наработка чисто теоретическая, - говорит КП-Крым проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин. - Мы проанализировали структуру генома вируса, данные, которые были получены исследователями разных стран, и пришла идея, что поскольку наша лаборатория занимается профессиональной разработкой ДНК-лекарств, то можно разработать вакцину четвертого поколения - синтетическую вакцину. Ее внутренний механизм позволяет не вводить вакцину в кровь, а впрыскивать на слизистую носа, и этого будет достаточно, чтобы иммунная система организма отреагировала выработкой антител.

Теоретическая выкладка была опубликована в международном научном журнале «Inflammation Research», который входит в первую когорту изданий о медицинских открытиях. Причем сделано это было не вчера, и для тестирования вакцины КФУ подавал заявку на гранд, но получил отказ из-за недостаточного опыта коллектива исследователей.

- Идея принадлежит группе молодых ученых под началом доцента кафедры биохимии Владимиру Оберемку, - уточнил Кубышкин. - В обсуждении и разработке я участвовал как проректор по науке.

Вакцина уже синтезирована, и для проведения испытаний КФУ нужно около 400 миллионов рублей. Гораздо эффективнее объединить усилия с крупными НИИ, которые специализируются на такого рода исследованиях и получают целевое финансирование.

- Наша разработка чисто инициативная, мы на ее проведение не получили ни копейки. Но вакцина синтезирована, она есть в наличии, - уверяет Кубышкин. - Мы искали партнеров, но каждый занимается своим делом и к кооперации интереса не проявляет. Возможно, благодаря публикациям в прессе и распространению новости он появится. Мы готовы к сотрудничеству. Нам интересно, работает ли наша идея и реально ли это. По логике, все должно получиться.

Назальный метод упрощает применение и сокращает сроки проведения прививочной кампании. Вакцины третьего поколения, которые разработаны сейчас, технологически сложны в производстве и стоят дорого. Синтетическая вакцина проще, и если она окажется рабочей, миллионы доз можно произвести за неделю, а вакцинацию населения всей страны провести за 3-4 месяца.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымские ученые заявили о создании новой вакцины от COVID-19

Главное отличие препарата от других - его можно вдыхать (подробнее)

Заоблачные цены и дефицит лекарств: Крымчане жалуются на подорожание масок и противовирусных препаратов

Фармацевты обвиняют во всем поставщиков и небывалый ажиотаж (подробнее)