Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 октября: плюс 171 зараженный за сутки

За сутки в Крыму 171 подтвержденный случай коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 2689 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому – 969 человек. В стационарах 1586 человек, изолировали в обсерваторы – 134. Такие данные приводит министерство здравоохранения Крыма.

На лечении в медучреждениях Крыма находятся 2701 человек, выписали с выздоровлением 3801 человек, из них 80 за последние сутки. Скончались от коронавируса 100 человек, в том числе 1 за сутки.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19 на 16 октября

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за минувшие сутки зарегистрирован 171 случай коронавирусной инфекции. 138 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

С начала периода наблюдений в республике зарегистрировано 6673 случая новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев - из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5569 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За сутки лаборатории обследовали на коронавирус 6483 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Информация по заболевшим коронавирусом в Севастополе уточняется.

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