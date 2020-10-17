Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 октября: плюс 167 зараженных за сутки

За сутки в Крыму 167 новых случаев коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 3036 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому – 1260 человек. В стационарах 1631 человека, изолировали в обсерваторы – 145. Такие данные приводит министерство здравоохранения Крыма.

Лечиться от коронавируса в медучреждениях Крыма продолжают 2766 человек, выписали с выздоровлением 3894 человека, в том числе 93 за минувшие сутки. Шесть человек с коронавирусом скончались 16 октября, увеличив статистику умерших до 106 случаев.

Данные Минздрава РК по COVID-19 на 17 октября

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 16 октября зафиксировали 167 человека с коронавирусом. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, 118 обратились за медицинской помощью и 49 контактировали с ранее выявленными больными.

С начала периода наблюдений в республике зарегистрировано 6840 случаев новой коронавирусной инфекции. 107 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 5736 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц. За сутки лаборатории обследовали 3872 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Данные о заболевших в Севастополе уточняются.

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