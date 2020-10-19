Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 октября: за сутки COVID-19 заболело 161 человек

С начала распространения коронавирусной инфекции на полуострове COVID-19 выявили 7170 случаев COVID-19 Фото: Архив "КП"

Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 3003 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому - 1210 человек, в стационарах проходят лечение 1674, изолировано в обсерваторы - 119, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

С начала распространения коронавирусной инфекции на полуострове COVID-19 выявили 7170 случаев COVID-19. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4441 человек. Выздоровевших за весь период - 3927 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За последние сутки новой коронавирусной инфекцией в Крыму заразилось 161 человек. Из них 95 обратились к врачу самостоятельно, почувствовав себя плохо, 65 выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, и 1 привезен из Украины.

- Всего на текущий период в республике зарегистрировано 7170 случаев новой коронавирусной инфекции. 112 из них завозные из-за границы, 128 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 6061 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 869 – при лабораторном скрининге здоровых лиц, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Данные Минздрава РК

В лабораториях за сутки обследовали 4441 человек. Умерло с начала распространения COVID-19 в регионе 112 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 17 октября подтвердили 48 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

- Заболевшие - местные жители в возрасте от 24 до 92 лет. 17 человек выписаны после выздоровления, - сообщили в пресс-службе городского правительства.

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