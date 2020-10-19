Проверка физлиц на банкротство в России: Как узнать информацию о банкроте и для чего это нужно

Тайно пройти банкротное дело нельзя. Даже в случае банкротства отсутствующего должника информация о деле публикуется в картотеках, а управляющий должен уведомить всех кредиторов. Фото: Архив "КП"

Все действия и процедуры, проводимые в рамках банкротства, обязательно размещаются в открытом доступе. Их можно проверить через картотеку судебных дел, через онлайн-ресурс ЕФРСБ и рядом других способов. Проверка на банкротство физических лиц может потребоваться кредиторам для заявления своих требований, для оформления на работу или открытия ИП, для совершения сделок и в иных случаях.

Как проверить любое физлицо на банкротство

Суть банкротства заключается в объявлении должника неплатежеспособным. Это может повлечь нарушение интересов кредиторов, которые не смогут вернуть свои деньги, добиться исполнения по обязательствам. Банкротное дело может возбуждаться по инициативе самого неплательщика, либо по заявлению кредиторов.

Все сведения о прохождении судебного или внесудебного банкротства размещаются в открытом доступе по следующим правилам:

- при обращении в арбитраж должник обязан уведомить всех известных кредиторов – для этого направляется копия заявления, а доказательства отправки прикладываются к документам в суд

- сведения о каждой стадии банкротства, от подачи заявления до объявления банкротом, размещаются на онлайн-ресурсах – в картотеке арбитражных дел, на ЕФРСБ, в печатной и электронной версии издания Коммерсантъ

- при прохождении внесудебного банкротства уведомлять кредиторов не нужно, но сотрудники МФЦ сами разместят сведения на Федресурсе – по информации ЕФРСБ кредиторы смогут найти Многофункциональный центр, подать возражения или требования о передачи дела в суд.

Тайно пройти банкротное дело нельзя. Даже в случае банкротства отсутствующего должника информация о деле публикуется в картотеках, а управляющий должен уведомить всех кредиторов. Поэтому найти информацию о банкротстве физлица может любое заинтересованное лицо.

Кому нужна проверка и зачем ее проводят

Даже самому должнику, подавшему на банкротство, может понадобиться информация о прохождении процедуры, ее отдельных стадий. Например, на Федресурсе можно убедиться, что заявление на внесудебное банкротство успешно прошло предварительную проверку в МФЦ. После этого можно отсчитывать 6 месяцев, ждать вынесения решения о списании долгов.

Однако обычно проверка на банкротство граждан нужна другим лицам, чьи интересы, прямо или косвенно, зависят от полученной информации:

- кредиторы смогут вовремя заявить свои требования в реестр, увидеть сроки реализации имущества или других стадий

- участники торгов смогут зарегистрироваться на электронных площадках, изучить лоты, подать заявки и принять участие в реализации имущества

- потенциальные контрагенты смогут проверить благонадежность второй стороны, вовремя узнать о наличии больших долгов по предыдущим сделкам

- работодатели смогут проверить кандидата на предмет ограничений и запретов, возникающих в отношении банкрота (например, запрет на занятие руководящих постов на 3 года, а в отдельных организациях на срок до 8 лет)

- банки смогут выявить банкрота при рассмотрении заявок на кредиты и займы, если заемщик сам не представил такие данные.

ИФНС используется данные о банкротах для рассмотрения заявлений о регистрации ИП. Если банкротство проходил индивидуальный предприниматель, он сможет повторно открыть ИП только спустя 5 лет.

Важную информацию можно получить и в отношении имущества. Если объекты, вещи или предметы уже описаны для предстоящих торгов, их можно продавать только с согласия управляющего. Для покупателя такого имущества возникает очень большой риск оспаривания сделки, что может повлечь потерю денег.

Поиск через картотеку

Сведения обо всех стадиях банкротства должны публиковаться в федеральных реестрах, картотеках, печатном издании Коммерсантъ. Основную информацию можно получить бесплатно, так как онлайн-ресурсы открыты для всех заинтересованных лиц. Официальную выписку из газеты Коммерсантъ можно получить за плату.

Через сайт ЕФРСБ

На сайте ЕФРСБ – Федресурсе, размещается информация о каждой стадии банкротства физлиц. Для поиска карточки дела нужно указать ФИО, адрес, регион жительства, категорию должника - ИП, крестьянско-фермерское хозяйство, отсутствующий должник, один из кодов (ИНН, СНИЛС, ОГРНИП).

По результатам поиска будет выдана карточка дела. В зависимости от стадий банкротства, из карточки можно узнать:

- информацию о судебных актах (например, о назначении управляющего, о начале конкурсного производства)

- данные об итогах инвентаризации, описи и оценки имущества

- сведения об МФЦ и суде, где ведется банкротное дело, об управляющем и его СРО

- уведомления о получении требований кредиторов

- данные о результатах торгов

- информация о наличии или отсутствии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства.

Сведения на Федресурсе регулярно обновляются. Поэтому нужную карточку дела можно периодически отслеживать, чтобы получать актуальные и достоверные данные о стадии дела.

Картотека арбитражных дел Мой арбитр

Арбитражные суды ведут единую картотеку дел по всем сферам деятельности, в том числе по банкротству. Для поиска данных о банкротном деле нужно указать ФИО должника, его ИНН или ЕГРНИП. Еще проще получить информацию, если есть наименование арбитражного суда и номер дела. В картотеке можно скачать любой акт, вынесенный судом в рамках дела, увидеть данные о следующих заседаниях. Также система «Мой арбитр» позволяет подавать документы в электронной форме, если это нужно для участия в деле.

Газета «Коммерсантъ»

С 2008 года газета «Коммерсантъ» стала официальным изданием для публикации сведений о банкротстве. Каждый субботний выпуск газеты содержит извещения, уведомления, выписки и объявления по банкротным делам. На сайте издания также можно воспользоваться поиском по ИНН должника или ключевым словам, получить данные:

- о введении обязательных стадий в рамках банкротного дела (например, реструктуризация, реализация имущественных активов)

- о вынесении судебного акта и признания гражданина банкротом

- о прекращении банкротного дела

- о предстоящем проведении торгов и их результатах.

Официальные выписки после публикации можно заказывать за плату. Это может потребоваться самому должнику, кредиторам, управляющему. Условия получения и оплаты можно найти на сайте издания «Коммерсантъ».

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