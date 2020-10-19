Залог хорошего сна: Как выбрать матрас

Нужно знать предпочтения и физиологию человека, который будет спать на изделии.

Выбор матраса влияет на качество сна, самочувствие и работоспособность. Нельзя однозначно сказать, какие матрасы самые лучшие и удобные. Надо знать предпочтения и особенности человека, который будет спать на изделии.

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР ЗА НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ

На странице помощника по подбору матраса укажите:

- Возраст

- Причину покупки

- Сколько человек будет спать на кровати

- Вес

Вы получите выборку подходящих моделей. Для покупки уточните размер и город для доставки или самовывоза.

КАКИЕ МАТРАСЫ БЫВАЮТ

Виды изделий:

- с блоком независимых пружин

- с блоком зависимых пружин

- беспружинные.

Правильно выбрать матрас, значит, дать позвоночнику необходимый уровень поддержки.

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ЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИННЫЕ БЛОКИ

Многих интересует, как подобрать матрас максимально экономично для своего кошелька. Конструкция с блоком зависимых пружин из промо-сегмента подойдет для одного взрослого человека или для пары с небольшой разницей в весе. Иначе более легкий из них может скатываться на более тяжелого.

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Анатомический эффект недостаточно высок, нагрузка на спальное место — до 100 кг. Блоки зависимых пружин со временем могут создавать дискомфорт: становятся неравномерно упругими, скрипят, изнашиваются. Минимальный срок службы — 5 лет.

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРУЖИННЫЕ БЛОКИ

Каждая пружина размещается в специальном чехле, что повышает долговечность конструкции и уровень комфорта.

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Независимые пружинные блоки зарекомендовали себя в двуспальных и односпальных моделях. За счет зонирования жесткости происходит равномерная поддержка разных по весу частей тела, например, шеи и бедер. Существуют варианты для пар — с половинами различающихся по жесткости, каждая из которых тоже зонирована. Анатомический эффект зависит от плотности пружин. Срок службы — 8–10 лет.

БЕСПРУЖИННЫЕ МОДЕЛИ

Упругость обеспечивает слой наполнителя. Он может иметь многослойную структуру из нескольких материалов. Вес равномерно распределяется по поверхности.

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Беспружинные изделия выдерживают вес 120 кг, бесшумны, долго держат форму. Срок службы — до 15 лет.

КАК ВЫБРАТЬ МАТРАС ПО ЖЕСТКОСТИ

Для обозначения используют 5 уровней жесткости:

- низкая;

- ниже средней

- средняя

- выше средней

- высокая

КАКОЙ МАТРАС ВЫБРАТЬ И НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Для детей до 3 лет рекомендуется жесткое спальное место для исключения искривлений позвоночника. Детям до 10 лет подбирают индекс жесткости ниже среднего. Подросткам — модели с жесткостью от ниже средней до выше средней. Взрослым до 50 лет подходят конструкции средней жесткости, пожилым — низкая и ниже среднего.

Нужно знать предпочтения и физиологию человека, который будет спать на изделии.

Людям, недавно перенесшим операции, с заболеваниями и травмами спины, нужно обратиться за консультацией для подбора матраса к лечащему врачу.

ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР ФАКТОРЫ

- Вес человека. Средняя жесткость рассчитана на нагрузку 60–90 кг. При меньшем весе подходящей будет жесткость ниже средней, свыше 90 кг — выше средней или высокая.

- Положение тела во сне. Любителям спать на спине подойдут модели пожестче. Мягкость оценят те, кто чаще спит на животе.

- Физические нагрузки. Для восстановления мышц лучше выбрать мягкое спальное место, при малоподвижном образе жизни — жесткое.

- Высота конструкции. Зависит от предпочтений.

- Режим «Зима-Лето» у двусторонних матрасов.

- Гипоаллергенные материалы — для людей, склонных к аллергии.

ИТОГИ

Чтобы знать, какой матрас лучше выбрать, надо учитывать материалы, из которых он изготовлен, и тип конструкции. При подборе можно воспользоваться онлайн-сервисом или обратиться за помощью к эксперту. Правильно выбранный матрас гарантирует полноценный отдых, здоровый сон и профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата.

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