Фигурант пожара в одесском Доме профсоюзов высказался о трагедии и своем трудоустройстве в Крыму

Боделан отметил, что он приехал в Россию и получил гражданство РФ. Владимир Боделан/Facebook

Бывший начальник Одесского управления МЧС Украины Владимир Боделан в эфире телеканала «Крым 24» прокомментировал свое назначение на новую должность и вспомнил трагедию в Доме профсоюзов, где в 2014 году заживо сгорели больше 40 человек.

Ранее сообщалось, что бывший начальник Одесского управления госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Владимир Боделан занял пост заместителя главы администрации Симферополя.

«НЕ БОЯЛСЯ ПРАВДЫ»

По данным Следственной комиссии Верховной Рады Украины, шесть лет назад во время нашумевшей трагедии Боделан запретил тушить пожар в Доме профсоюзов, а затем на Украине его объявили в розыск. Напомним, что в отношении Владимира Боделана незалежна открыла уголовное производство по статье «Оставление в опасности, которое привело к смерти или другим тяжелым последствиям» (ст. 135 ч. 3 УК Украины). Но задержать чиновника не смогли, потому что он уехал в Россию.

В эфире крымского телеканала теперь уже крымский чиновник заявил, что никогда не боялся правды.

- Многие считают, что я уехал чуть ли не 5 или 6-го мая 2014 года из Одессы. Это не так. Я еще успел в течение года поучаствовать в выборах в Верховную Раду от Одесской области. Это очередной фактор того, что я не боялся правды. Я был более 15 раз в Следственном управлении и военной прокуратуры, и гражданской прокуратуры. Давал показания под роспись, под запись. Это было неоднократно, - заявляет чиновник.

«НА ЗАПИСЯХ НЕТ МОЕГО ГОЛОСА»

Несмотря на то, что основным фактом обвинения чиновника было то, что он дал команду «не выезжать» спасателям МЧС, в прямом эфире Боделан заверил, что такого не было, и все записи - поддельные.

- Записи, которые выкладывали - измененные. Я гарантирую: измененные, там нет моего голоса, моих разговоров с диспетчером, общения с замами по мобильному телефону. Я давал неоднократно распечатки всех разговоров в Следственное управление. Это никому не надо, - утверждает замглавы.

Ранее в соцсетях чиновник заявил, что практически все люди в здании профсоюзов за считанные секунды были убиты с помощью неизвестного отправляющего вещества. А пожарные машины, в свою очередь, выехали сразу же после сигнала о применении зажигательных смесей. Но толпа радикалов не давала пожарной машине проехать к месту событий. Боделан отметил, что это значительно усложнило тушение здания. Одну из пожарных машин националисты захватили и использовали как таран против баррикад «антимайдана», а один из спасателей получил смертельное пулевое ранение из толпы.

Боделан отметил, что он приехал в Россию и получил гражданство РФ. Чиновник заявил, что неоднократно просил следователей передать дело в суд в России, в Европейский суд:

- На Европейском суде я выиграл и получил решение о снятии с розыска. Потому что дела по факту нет. Есть надуманные факторы обвинения. Обвинили милицию, так же обвиняют МЧС. И шансов мне себя оправдать в суде не предоставляется по той причине, что дела нет.

В БИОГРАФИИ БОДЕЛАН НАШЕЛ ОПЕЧАТКУ

В биографии чиновника, размещенной на официальной странице городской администрации, указано, что Владимир Боделан с декабря 2010 по июль 2014 год занимал пост замначальника Центра ФКУ ЦСИ ГЗ МЧС России, однако в это время он работал начальником ГСЧС по Одесской области. Чиновник назвал этот факт своей биографии «банальной до глупости» опечаткой:

- Я никогда в жизни не скрою то, что я одессит до мозга костей. В те места, где я имел честь работать, с гордостью могу вернуться. Я руководил тысячными коллективами. Практически 3261 человек в МЧС. Я смело в глаза буду смотреть каждому своему подчиненному, который со мной работал.

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