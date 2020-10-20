Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 октября: за сутки выявили 163 случая заражения COVID-19

В Крыму за сутки зарегистрировали 163 случая заражения COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 2883 человека. Из них под динамическим наблюдением на дому пребывает 1136 человек, на лечения в стационарах – 1630 человек и 117 изолировано в обсерваторах, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

За весь период пандемии в Крыму зарегистрировали 7333 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. В медицинских учреждениях республики продолжают лечиться 3122 пациента. Количество выздоровевших за все время пандемии составило 4021 человек.

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В Крыму на утро 20 октября зарегистрировали 163 случая заражения COVID-19. Из общего числа заразившихся 133 человека самостоятельно обратились за медпомощью, почувствовав себя хуже. 28 выявили среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, еще 2 COVID-положительных приехали с Украины.

За сутки скончался один пациент с диагнозом COVID-19. В лабораториях провели 2064 теста на коронавирус за сутки.

Данные взяты с официального сайта Минздрава РК.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на утро 19 октября подтвердили 51 случай заражения новой коронавирусной инфекции.

- Заболевшие – местные жители в возрасте от 14 до 88 лет. 20 человек выписаны после выздоровления, - сообщили в пресс-службе правительства города.

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