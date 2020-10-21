Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 октября: за сутки 203 случая заражения

Лидерами по заболеваемости остаются Симферополь и Бахчисарай. Фото: Виталий ПАРУБОВ

За сутки в Крыму выявили 203 новых случая заражения COVID-19, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Зарегистрировано 7 тысяч 210 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки 203. Из них 40 случаев - бессимптомные, - заявила она на заседании штаба.

При этом показатели заболеваемости COVID-19 остаются высокими в Симферополе и Бахчисарайском районе - по 100 случаев в неделю.

- Выше среднего по республике практически в два раза показатель заболеваемости в Кировском районе - это 78 случаев. Для района это очень много, - подчеркнула Пеньковская.

А вот лидерами по заболеваемости сезонными инфекциями стали Симферополь и Керчь. В этих городах наиболее превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 20 октября на территории Республики Крым зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции, в том числе 40 случаев с бессимптомным течением заболевания.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5681 человек.

Выздоровевших за весь период - 4132 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за минувшие сутки обнаружили 53 человека с коронавирусом, двое из них скончались, сообщили на сайте федерального оперативного штаба по коронавирусу. Выздоровели за сутки 53 человека.

За весь период пандемии в городе-герое зафиксировали 1743 человека с коронавирусом, 1148 человек выздоровели от коронавируса, 53 умерли.

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