Как уроженец Евпатории стал первой трансгендерной моделью Украины

Карине Минаевой сейчас 29 лет, она хочет стать профессиональным фотографом. Фото: "Новый канал"

Это история о том, как мальчик из Евпатории по имени Костя стал известной украинской моделью Кариной Минаевой. Бывает так, что человек ощущает себя чужим в своем теле, и приходится делать решающий выбор. Константин изменил себя навсегда.

Костя родился в селе Ромашкино в Крыму и был, на первый взгляд, обычным мальчиком. Но отношения с друзьями и одноклассниками не ладились.

- Я с детства ощущала, что со мной что-то не так. Мне больше нравилось играть в куклы. Я устраивала бунт и не хотела ходить в школу в мужской одежде, отстригать волосы, - рассказывает КП-Крым Карина.

После окончания школы родители настояли, чтобы их сын получил медицинское образование. Поэтому Костя отучился в Евпаторийском медицинском колледже, но по специальности проработал всего месяц, в детской больнице. Это занятие не пришлось ему по душе. Хотелось заниматься творчеством, а не заполнять бланки и брать кровь из пальца.

Кадр из фильма "Новый мир". Фото: kino-teatr.ru

Тогда Константин принял решение сменить пол, но для начала переехал из Евпатории в Киев. Там он уже открыто позиционировал себя как Карина и ходил на модельные кастинги. Теперь уже девушка рассказывает, что полностью прошла «трансгендерный переход» и чувствует себя в своем новом теле отлично. Паспорт, конечно, тоже пришлось сменить. Правда, где именно Карина сделала операцию по смене пола, она рассказывать не захотела.

В Киеве девушке, наконец, улыбнулась удача, и Карина смогла реализовать себя в творчестве.

- Мою внешность заметили из толпы и пригласили на кастинг первого сезона проекта «Супер-модель по-украински». Тогда, в 2014 году, и началась моя модельная карьера, - вспоминает Минаева. Ей было 23 года.

Девушка привыкла не обращать внимания на хейтеров. Фото: личная страница Карины Минаевой в соцсетях

Девушка прошла пять этапов модельного шоу. С некоторыми участницами у Карины не складывалось общение, а вот эксперты, оценивающие испытания, поддерживали трансгендерную модель. Больше всего на проекте Карину вдохновляли задачи, связанные с освещением социальных проблем. Например, девушке пришлось поучаствовать в фотосессии на мусорной куче, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии.

- Страх признаться на камеру о своей особенности, конечно, был. Но я решила, что хочу быть честной перед собой и окружающими. Поэтому открыто говорила, что я - трансгендерная девушка. Говорить об этом важно, чтобы все понимали, что мы имеем право быть разными, но при этом равны, - рассуждает начинающая модель.

На вопрос о том, как же девушка пережила шквал критики, который обрушился после ее откровенного признания, Карина ответила, что уже привыкла к хейтерам, хотя в первые моменты было непросто.

К сожалению, успех на проекте усугубил и без того непростые отношения с родителями.

- Близкие меня не поддерживали. А отец вообще не смог принять мой переход и отказался от меня шесть лет назад. Это его осознанный выбор, обид и претензий у меня нет, - делится семейными секретами Карина.

После того, как девушка выбыла из проекта в 2014 году, начинающая модель решила остаться в Киеве и дальше реализовывать себя в фэшн-индустрии. Она закончила курсы стилиста-парикмахера, пробовала себя в роли визажиста и изучала колористику (покраска волос, - Ред.), а в 2015 году сыграла главную роль в польском фильме «Новый мир».

На премьере модельного шоу 2020 Карина появилась перед экспертами в новом образе. Фото: "Новый канал"

Еще один поворот судьбы произошел, когда за Карину отдали голоса зрители, желающие видеть ее в новом сезоне того самого модельного шоу, откуда она вылетела 6 лет назад. Премьера прошла 16 октября. Девушка уверенно шла по красной дорожке и предстала перед экспертами шоу, которые были рады ее возвращению в супер-сезон. Карина прошла два испытания - продефилировала на подиуме и стала участницей фотосессии. Локацией для съемок стал большой циферблат, на котором модели должны были принять позу, указывающую на номер сезона и недели ухода из проекта. Карине достались цифры 1 и 5.

В этот раз модельный скаут (занимается поиском моделей, - Ред.) Сергей Никитюк не увидел харизмы у трансгендерной участницы, хотя и подчеркнул, что фигура хорошая. Карина говорит, что для нее это большое достижение - выйти на испытание в белье и показать декольте. Действительно, участнице пришлось впервые на шоу показаться в столь откровенном наряде, ведь белье едва прикрывало зону бикини.

Карина не расстраивается, что покинула шоу, ведь она мечтает быть фотографом и больше хочет реализовать себя в этой области, открыть свою фотостудию. Сейчас она живет в Киеве и иногда возвращается в родной Крым, чтобы навестить мать. На полуострове у нее есть и близкие друзья, но о детстве в мужском теле девушка не любит вспоминать. Поэтому на малой родине Минаева бывает редко.