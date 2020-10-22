Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 октября: за сутки 212 новых зараженных

Зараженных становится все больше Фото: Архив "КП"

В Крыму становится все больше зараженных коронавирусом. 22 октября побит очередной антирекорд по количество инфицированных - за сутки выявили 212 новых зараженных. Напомним, что на минувших выходных от коронавируса скончался глава администрации Ялты Иван Имгрунт. В министерстве здравоохранения РК сообщили, что Имгрунт не проходил вакцинацию против Covid-19.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 21 октября в Крыму зафиксировали 212 случаев коронавируса, из них 31 человек переносит инфекцию бессимптомно. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, 124 зараженных сами обратились за медицинской помощью, 87 – контактные по ранее зарегистрированным случаям, один случай завезен из Украины.

Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 5681 человека. Выздоровели с начала пандемии 4132 пациента.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки обнаружили 55 человек с коронавирусом. Как сообщается на сайте федерального оперативного штаба по коронавирусу, за сутки умерло два пациента, выздоровело - 44.

За весь период пандемии зафиксировали 1798 случаев коронавируса в Севастополе, из них выздоровели 1192 человека, умерли - 55 человек.