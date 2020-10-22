Q-Link: Android-приложения теперь в Apple CarPlay

Универсальное устройство подключается через USB буквально за минуту, ничего разбирать и долго настраивать не нужно.

Современный автомобиль сложно представить без многофункционального бортового компьютера и мультимедийной системы, которые помогают, развлекают, подсказывают, куда ехать, а еще – подключаются к смартфонам.

Есть два штатных стандарта мультимедиа системы автомобиля: работающие с «яблочной» продукцией - Apple CarPlay, и функционирующие на базе Android.

По умолчанию CarPlay совместим только с теми приложениями, которые работают на iOS. Иными словами, десятки потенциально полезных андроид-приложений становятся недоступными для водителей из-за несовместимости софта.

Что такое Q-Link и зачем он нужен

Блок Q-Link позволяет в потоковом режиме пользоваться всеми приложениями Android на CarPlay, чего в базовом функционале не предусмотрено.

Устройство дает возможность полноценно пользоваться функционалом всех программ, независимо от ОС – иными словами, Яндекс.Навигатор, YouTube и онлайн ТВ теперь в CarPlay. И все это на лаконичном экране системы, но без обрезанного «функционала» мобильных устройств.

Универсальное устройство подключается через USB буквально за минуту, ничего разбирать и долго настраивать не нужно. В большинстве случаев блок сам автоматически подключается к GPS антенне и загружает систему. Все интуитивно-понятно.

Звук транслируется через аудиосистемы автомобиля, а доступ к интернету осуществляется через WIFI от смартфона или модем.

Кому может пригодиться Q-Link

Штатное программное обеспечение, которое совместимо со смарфтонами, как правило, не позволяет пользоваться всем без ограничений. Производитель программного обеспечения ставит водителя перед выбором – пользоваться Андроидом или приложениямиApple Store. Универсальный блок Q-Link снимает эти ограничения.

Во-первых, с ним вы сможете смотреть YouTube и другие стриминги на мониторе CarPlay, причем в максимальном разрешении экрана. Аналогичная ситуация с потоковым ТВ или онлайн кинотеатрами.

Во-вторых, пользоваться навигацией от Яндекс или сервисами, которые не совместимы с iOS. Несмотря на все преимущества Apple, у Android есть масса эксклюзивных приложений, которые будут полезны в дороге.

В-третьих, подключив блок Q-Link, вы сможете зайти на Google Play Маркет и скачать любое приложение, которое вам нужно. Здесь все зависит от личных предпочтений. Более того, многие приложения на Android либо дешевле «яблочных», либо вообще распространяются бесплатно.

* На правах рекламы