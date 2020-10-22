У крымчан появилась возможность оформить кредитную карту с кешбэком 1%

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У клиентов крымского банка РНКБ появилась возможность оформить кредитную карту с кешбэком в размере 1% за покупки в торгово-сервисных предприятиях и в интернете.

Участниками акции становятся клиенты, оформившие кредитку с 1 октября по 31 декабря текущего года. Они будут получать вознаграждение от банка в размере 1% от суммы всех покупок по карте до 31 января 2021 года.

Если совершать покупки по кредитной карте, можно получить дополнительные преимущества от банка, поскольку клиенты РНКБ автоматически становятся участниками программы «Ваш бонус» и могут получать до 20% бонусов от покупки.

Также владельцы кредитных карт могут самостоятельно управлять процентной ставкой по ипотеке, кредиту наличными или же наоборот можно повысить процент по депозиту (в рамках Программы лояльности РНКБ).

В банке напомнили, что льготный период по кредитной карте составляет 55 дней. В это время не начисляются проценты, а выпуск и годовое обслуживание карты бесплатны. Кредитный лимит на карте – до 300 тысяч рублей.

Ознакомиться подробнее с условиями акции или подать заявку на оформление карты можно на сайте банка.

- Впереди новогодние праздники, которые сопровождаются большими тратами на подарки. В этот период кредитная карта может стать не только незаменимым финансовым помощником, но и источником дополнительного дохода, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. - РНКБ Банк постоянно совершенствует кредитные продукты, делая их максимально выгодными и доступными для своих клиентов. Ежедневно открывают новые кредитные карты и присоединяются к акции порядка 1000 клиентов.