Нерабочие дни 2021 в Крыму: Жителей полуострова ждет семь длинных выходных

На майские праздники крымчане будут отдыхать в общей сложности шесть дней Фото: Михаил ПАТЛИС

Стало известно, как крымчане будут отдыхать в 2021 году. У жителей полуострова, как и у всех россиян, будет семь затяжных выходных и несколько нерабочих дней, которые обычно устанавливают на региональном уровне.

Первые длинные выходные в следующем году приходятся на новогодние праздники - будем отдыхать с 1 по 10 января. Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил нерабочим днем и 31 декабря, так что россиян ждут мини-каникулы из 11 нерабочих дней.

Далее крымчане будут отдыхать с 21 по 23 февраля включительно в честь Дня защитника отечества. Следующие длинные выходные - с 6 по 8 марта к Международному женскому дню. Еще один важный праздник и выходной в марте - 18-е число, когда Крым стал российским регионом.

На майские праздники нерабочими днями назначены 1-3 мая (День трудящихся) включительно и с 8 по 10 мая (День Победы). 13 мая в Крыму будет выходной в честь мусульманского праздника Ураза-байрам.

С 12 по 14 июня все будут праздновать День России, а 20 июня, в День Святой Троицы, жители полуострова тоже будут отдыхать.

Следующий региональный праздник выпадает на 20 июля, это мусульманский Курбан-байрам.

Последние длинные выходные 2021 года будут с 4 по 7 ноября в честь Дня народного единства.

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