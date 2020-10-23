Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 октября: за сутки 205 новых зараженных

За сутки в Крыму 205 новых больных коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под медицинским наблюдением в Крыму находятся 3576 человек, из них на дому - 1881 человек, в стационарах - 1602 человека, изолированы в обсерваторах – 93 человека. На лечении в 10 медицинских учреждениях пребывают 3298 человек, выписаны с выздоровлением — 4285, в том числе 75 за последние сутки.

Данные Минздрава РК по ситуации с COVID-19 на 23 сентября

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму зарегистрировано 205 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 42 случая с бессимптомным течением заболевания. При обращении за медицинской помощью выявлены 163 заболевших, 38 – среди контактных с ранее зарегистрированными больными, 4 случая завозные с территории Украины, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Всего сначала периода наблюдений зарегистрировано 7790 случаев COVID-19. Выздоровевших за весь период 4285 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе по состоянию на 23 октября зарегистрировано 58 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – местные жители в возрасте от 11 до 91 года. С выздоровлением выписаны 32 человека. Всего с начала наблюдений в Севастополе новая коронавирусная инфекция выявлена в 1856 случаях. Выздоровели 1224 человека.

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