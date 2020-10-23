В Симферополе открылся магазин морских деликатесов премиум-класса Beluga store

Магазин Beluga store находится в здании Центрального универмага Симферополя. Фото: Никита ПОЛЬКО

Чтобы попробовать изысканные морские деликатесы, жителям Крыма больше не нужно бежать в ресторан или лететь на край света за любимым блюдом. В самом центре Симферополя открылся магазин морских деликатесов премиального класса Beluga store. Здесь представлен настолько широкий ассортимент продукции, что даже самый избалованный гурман будет приятно удивлен. Морские ежи, Таврические устрицы и десятки видов рыбы – лишь малая часть съедобной коллекции в Beluga store.

Охлажденная рыба отлично сохраняет полезные свойства. Фото: Никита ПОЛЬКО

В заполненных льдом витринах нашли свое место астраханский осетр, чилийские лосось и сибас. Именно благодаря холодной обработке эти деликатесы максимально сохраняют свои натуральные свойства, ведь охлажденная рыба получается из живой или только что уснувшей рыбы.

А вот астраханских осетра и белугу здесь замораживают. Так в Beluga store добиваются сохранения первоначальных пищевых и вкусовых свойств рыбы на долгое время.

Готовые изысканные блюда - изюминка магазина. Фото: Никита ПОЛЬКО

Любители готовить морские деликатесы своими руками найдут в магазине и полуфабрикаты, которые сильно облегчают процесс приготовления. Гурманов, среди прочего, ждут цельные тушки дорадо с лаймом, сибаса с инжиром или овощами, несколько разновидностей филе лосося, судака и палтуса.

А вот поклонники гриля не останутся равнодушными к стейкам из чилийской семги, нерки, палтуса, лосося и сибаса с изысканными добавками от шеф-поваров Beluga store.

Любители моллюсков не пройдут мимо кальмаров, осьминогов, живых гребешков и морских ежей из Мурманска. Всех их, а также Таврическую устрицу и мидии можно попробовать на месте. Все те же шеф-повара Beluga store за считанные минуты приготовят и подадут этих морских обитателей к столу.

В магазине представлен широкий ассортимент гастрономических деликатесов. Фото: Никита ПОЛЬКО

Но готовое блюдо можно и взять с собой, чтобы порадовать своих гостей и домашних. Никто не останется равнодушным от рулета из белуги и семги с вяленными томатами и сливочным сыром. А таких рулетов в Beluga store насчитывается с десяток. Всего несколько минут на сковородке, пять минут в духовом шкафу и изысканный деликатес на вашем столе.

А вот на первое можно выбрать между ухой царской, солянкой или набором для том яма. 15 минут в кастрюле и кулинарный шедевр готов.

Что делать с рыбными шашлычками, каждый решит сам. Как на сковороде, так и на мангале они будут восхитительны. Главное – определиться с видом рыбы, а выбирать есть из чего. В специальных упаковках есть замаринованные шашлычки из лосося, осетрины, и даже миксы из лосося и судака, а также лосося и нерки. Продуманно все, вплоть до состава специй. Настоящая ресторанная кухня у вас дома.

Оливковые масла из Греции и сыры импортного производства. Фото: Никита ПОЛЬКО

Говорить о кальмарах, фаршированных мидиями или форелью, как и швейцарских сырах или оливковом масле из Греции не имеет смысла. Есть смысл все это увидеть самому, а лучше попробовать. Самый широкий ассортимент морских деликатесов в Крыму сделает вас постоянным гостем в Beluga store, а удобная служба доставки поможет насладиться любимыми блюдами, не выходя из дома.

Адрес: Симферополь, проспект Кирова, 19 (справа от центрального входа в Центральный универмаг)

Телефон: +7 978 843 77 77